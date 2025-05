Iñaki Arteta, sobre el cura de Lemona: «Es más "abertzale" que cura»

En la dilatada carrera como documentalista de Iñaki Arteta (Bilbao, 1959) no ha visto más que dolor en quienes han sufrido la violencia terrorista, las víctimas. «Llevo treinta años llorando por ellas, con ellas, y veinte desde que hicimos las primeras películas», cuenta al teléfono ... desde Valladolid, donde ha presentado su último proyecto, «Bajo el silencio» , un documental que abre con la cita de la escritora Natalia Ginzburg: « La única elección que le está permitida al hombre es la elección entre el bien y el mal , entre lo justo y lo injusto, entre la verdad y la mentira». Quizá por eso, su elección ha sido la de quedarse en esta ocasión detrás de las cámaras. Es la primera vez que graba a terroristas condenados y a simpatizantes abertzales y no quería compartir plano con ellos: les deja que se retraten defendiendo la sinrazón y justificando la injusticia. Como el cura de Lemona , que llega a discutir con la viuda de José Olaya, el guardia civil que murió en 1981 en ese pueblo tras estallar un coche bomba. «Esa conversación da la medida de lo que es la víctima, su estilo, de lo que habla, y la medida de ese cura que es más "abertzale" que cura », sentencia Arteta.

En «Bajo el silencio», y siempre con las víctimas como asidero moral –en esta ocasión el testimonio principal es el de la viuda de Olaya, Mari Ángeles Amor–, Iñaki Arteta pretende mostrar cómo el «ultranacionalismo» de Bildu y sus acólitos se ha infiltrado en todas las capas de la sociedad vasca, desde las aulas de la universidad hasta el último rincón de la calle. «En esa esquina mataron a mi amigo, pero en aquella época [con ETA] no se vivía mal», dice un vecino de Irún, el pueblo donde la banda terrorista mató a más gente.

Quieren que se pase página los que tienen intereses: el nacionalismo pacífico, por llamarlo de alguna manera, y el ultranacionalismo del mundo de Bildu y los que estuvieron detrás en el terrorismo. A ellos les conviene que se pase página porque sus implicaciones, en mayor o menor medida, ha sido grande en el terrorismo y en el miedo de la sociedad. El poder destructivo de tantos años de terrorismo no se ha estudiado lo suficiente. Por eso es más tranquilizador para algunos que se vaya olvidando.

El cura de Lemona habla con Mari Ángeles Amor, la viuda del guardia civil asesinado en el pueblo, José Olaya, en un momento del documental «Bajo el silencio»

Todo a la vez. Estas cosas son complejas, no hay una sola razón. Introduzco otro factor: pienso en mí cuando tenía veinte años y qué sabía o qué me interesaba de Franco o la Guerra Civil... Pues poco. Desde la perspectiva del adulto pensamos que estos chavales no se enteran de nada. Pero en Euskadi te garantizo que como mucho el uno por ciento ha hablado del terrorismo en casa. Lo que se ha vivido en casa durante el terrorismo tiene que ver con evadir la cuestión, no hay más, no se ha formado una conciencia entre los jóvenes vascos. Luego no ayudan ni la educación ni lo que pueden ver: que el Gobierno negocie con Bildu, que se normalicen los homenajes a etarras... Para ellos es normal la confusión total. Pero todos nos hacemos adultos. Para mí, el único problema que podríamos solucionar es dejar a los chicos bien claro que eso estuvo mal. Que sepan que no es posible vivir en una sociedad normal cuando una parte quiere imponer un proyecto ideológico con la violencia: no se puede matar por ideología. Si eso quedara claro, y las actitudes de los políticos lo dejaran claro, no hace falta ni libros ni historias. Si mandamos a los jóvenes mensajes confusos, no lo arreglas con nada.