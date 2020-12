Un impactante corto de los hermanos Fesser gana la X Edición de los Premios FIBABC En la gala online del festival, también fueron premiados los actores Najwa Nimri, Antonio Resines y Hovik Keuchkerian

Por primera vez en sus diez ediciones, debido al Covid, la entrega de los premios FIBABC no se realizaba de un modo presencial. Pero en la gala del festival, emitida en streaming, no faltaron tampoco las caras conocidas ni los jóvenes talentos cinematográficos. El Premio de Honor a Toda una Carrera lo recibió el actor cántabro Antonio Resines quien, en 2019, se lo había entregado en el Palacio de la Prensa de Madrid a Fernando Colomo. En esta ocasión, aunque de una manera virtual, fue el director quien se lo entregó al actor. Ambos coincidirán de nuevo en «Wisdom for heroes», película de Colomo que se encuentra en fase de preproducción. «Antonio dice que siempre es mi segunda opción para los papeles que le ofrezco -bromeó el director-, pero él sabe que no es verdad». Por su parte, Antonio Resines agradeció el galardón con su clásica campechanía y exclamó: «¡Mira que ganar este premio justo en 2020!».

La gala fue presentada por la actriz y bailarina venezolana Lisa Shuhaibar, ex alumna del Instituto del Cine Madrid y el Instituto del Cine Canarias, principales patrocinadores del festival junto con la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. El realizador mexicano, y codirector del Instituto del Cine Madrid, Esteban Roel, habló de la importancia del cortometraje como experiencia imprescindible para la carrera de aquellos jóvenes que se quieren dedicar al mundo de la imagen en cualquier disciplina. Por su parte, Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, dijo que «es la primera vez que participamos en FIBABC, pero con voluntad de permanencia en sucesivas ediciones» y subrayó que «la cultura cada vez genera más riqueza y más empleo».

Najwa Nimri con su premio

El gran premio del jurado al Mejor Corto FIBABC 2020 fue para «El monstruo invisible», de Javier y Guillermo Fesser. Se trata de una espectacular y conmovedora obra rodada en uno de los basureros de la isla de Mindanao (Filipinas), y está protagonizada por los niños que recogen comida y diversos objetos entre toneladas de desechos. El niño filipino Aminodin Munder fue elegido como Mejor Actor por esta película corta, mientras que el premio a la Mejor Actriz del Festival de Cortometrajes fue para Ana Villa por su interpretación en «Distancias», obra de Susan Béjar que también, a ojos del jurado, resultó ser el Mejor Corto Español de Ficción de 2020. El premio al Mejor Cortometraje de América Latina lo ganó el director argentino de La Plata Igor Galuk por otra de las joyas del festival: «La vendedora de lirios».

En la sección oficial del Certamen de i-Cortos, el premio del jurado se lo llevó la pieza de Jorge Yúdice «Cocodrilo», obra que ya había recalado en el Festival de Berlín y que cuenta con una conmovedora Marta Bayarri como protagonista. «Directo», de Tania Medina e interpretado por Gema Escudero, ganó el premio del jurado del Concurso 60 segundos.

En el evento, donde colaboraron como otros años Laserfilm (marca de subtitulados) y la distribuidora Promefest, también intervinieron Najwa Nimri, que fue elegida como el Personaje Audiovisual del Año (Actriz) y Hovik Keuchkerian, que recibió el mismo premio en la categoría de actor. La actriz jordanoespañola, relanzada gracias a su papel en «Vis a vis», declaró que le hacía mucha ilusión esta distinción y fue parca en palabras, algo no muy frecuente en este tipo de ceremonias. Por su parte, Keuchkerian -«Bogotá» en «La casa de papel» y Salva en «Antidisturbios»-, dedicó el premio, entre otros, al director, al equipo y los actores de esta última serie que ha corroborado al ex boxeador hispanolibanés como una de las grandes sorpresas de los últimos años.

Hovik Keuchkerian con su premio

El director de FIBABC, Pedro Touceda, mostró su agradecimiento a todos los participantes en la décima edición del festival -se visualizaron más de mil obras llegadas desde casi todos los países de Iberoamérica-, y recalcó a los cortometrajistas que «hayáis tenido finalmente premio o no, el mejor premio es el corto que cada uno de vosotros habéis realizado».

La actriz y presentadora Lisa Shuhaibar, que había sido también miembro del jurado, cerró el acto con su derroche de simpatía y deseando que el próximo año la ceremonia de entrega de premios pueda celebrarse presencialmente.El Palmaréscompleto y el vídeo de la gala de FIBABC 2020 se pueden consultar en la web del festival.