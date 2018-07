El horror real de la parálisis del sueño asusta en la película más agobiante de la temporada

Actualizado 11/07/2018 a las 01:59

Si pensábamos que en el mundo del cine de terror estaba todo visto, es porque no habíamos imaginado «Mara». La película, de los creadores de «Paranormal Activity», se presenta como un filme que no te dejará dormir tranquilo. Y razones para ello no le faltan.

Solo ha sido necesario ver el primer tráiler para asegurarnos los gritos en la sala del cine. En esta ocasión jugan con el terror psicológico que supone la parálisis del sueño, una experiencia que mucha gente ha vivido y que es realmente angustiosa. El filme plante la existencia de una tercera fase mental, comprendida entre el estar despierto y el estar durmiendo, en la que la persona es consciente de lo que pasa a su alrededor pero no es capaz de mover su cuerpo. A ello se le añade que en esa fase de «duermevela», el cerebro puede jugar malas pasadas y ver cosas que no están ahí... O quizá sí, en una realidad paralela repleta de fantasmas y demonios de formas aterredoras. Si has tenido alguna vez parálisis del sueño, lo mejor será que no veas el tráiler... O no volverás a ir a la cama tranquilo.

En ese estado, en el que no estás ni despierto ni dormido, no te puedes mover a no ser que te despiertes, mientras eres conciente de todo lo que sucede. Un factor que agovia, y mucho más si, en ese lugar es donde te vienen a visitar monstruos paranormales dispuestos a acabar con tu vida. No es la primera vez que un filme profundiza en la angustia de la parálisis del sueño, «Dead awake» lo intentó en 2016 con somnífero resultado.

En este caso, «Mara» llega avalada por los creadores de «Paranormal Activity», que utilizan de esta manera la leyenda utilizada para explicar la parálisis del sueño para transportarnos de nuevo hasta un mundo de pesadillas. Y es que, tal y como cuentan, la explicación a que no te pudieras mover en esa fase mental era porque una criatura entraba en la habitación de las personas y se sentaba encima del pecho de los durmientes, pero lo que no se contaba es que en la versión de «Mara», este monstruo está dispuesto a matarte.

La protagonista de esta terrible pesadilla muy real es la popular Olga Kurylenko, que da vida a la psicóloga criminalista Kate Fuller, asignada al caso de asesinato de un hombre que aparentemente fue estrangulado mientras dormía por su esposa, y cuyo único testigo es su hija de ocho años, Sophie. Mientras Kate profundiza en el misterio de un antiguo demonio que mata a las personas mientras duermen, ella comienza a experimentar los mismos síntomas petrificantes que todas las víctimas anteriores. Decidida a resolver el caso y su situación, Kate pasará por una espiral de pesadillas escalofriantes para intentar salvarse a sí misma y a Sophie antes de atreveserse a volver a dormir de nuevo.