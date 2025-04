Hollywood se une para salvar los cines ante el riesgo de la bancarrota total En un intento desesperado por ayudar a los exhibidores de cine, la industria se moviliza para salvar sus salas Cerca del 70% de las compañías exhibidoras se verán obligadas a declararse en bancarrota si no reciben ayuda del Gobierno

Son ya seis meses de pandemia y mientras unos negocios sobreviven como pueden, otros permanecen cerrados. Este último es el caso de los cines en Estados Unidos. Una industria derrotada que puede no sobrevivir sin la ayuda del Gobierno; por ese motivo, ejecutivos de los grandes estudios, dueños de salas y directores de cine firmaron una carta a los congresistas de Washington pidiendo un alivio específico para los exhibidores de cine, afirmando que cerca del 70% de las compañías exhibidoras se verán obligadas a declararse en bancarrota si no reciben ayuda del Gobierno.

Decenas de cineastas reconocidos, entre los que se incluyen Judd Apatow, James Cameron , Greta Gerwig, Christopher Nolan , Jordan Peele, Wes Anderson, Clint Eastwood y Ang Lee , firmaron una carta pidiendo al gobierno federal que brinde apoyo a una industria que permanece cerrada desde hace meses y en las últimas. La Asociación Nacional de Dueños de Salas Exhibidoras (NATO), con sede en Washington, envió la misiva dirigida al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, al líder de la minoría Charles Schumer, a la presidente de la Cámara Nancy Pelosi y al líder republicano de la Cámara Kevin McCarthy. Motion Picture Assn., El lobby que representa a los principales estudios de cine, se unió a la NATO al igual que el Gremio de Directores de América.

«Sin una solución diseñada a la altura de sus circunstancias, es posible que los cines no sobrevivan al impacto de la pandemia», dijeron los grupos de la industria en su carta. «Los cines son una industria esencial que representa lo mejor que el talento y la creatividad estadounidenses tienen para ofrecer. Pero ahora tememos por su futuro ».

Las salas de cine comenzaron a reabrirse lentamente en todo el país para el estreno de Tenet, película de Christopher Nolan. Pero los modestos resultado de taquilla de tan esperada cinta, y el retraso de las películas de Walt Disney Co. y Universal Pictures ha provocado que no haya grandes estrenos, obligando a cerrar los cines. La semana pasada, Disney movió de la cartelera otoñal varios títulos, incluidos La Viuda Negra y West Side Story de Steven Spielberg, a fechas posteriores. Y Warner Bros. cambió Wonder Woman 1984 de octubre a Navidad con el consiguiente impacto para los exhibidores.

Caída de facturación

En Estados Unidos, los cines permanecen cerrados en mercados que representan aproximadamente el 30% de las ventas anuales de taquilla, incluidos el condado de Los Ángeles y Nueva York, los dos lugares más importantes del país para asistir al cine. Ninguna jurisdicción ha dicho cuándo los cines pueden regresar. Eso ha causado problemas a las cadenas de exhibidores que necesitan nuevas películas para operar de manera rentable. Según información de exhibidores, el 93% de los expositores vieron caer sus ingresos en un 75% en el segundo trimestre, en comparación con el mismo período del año pasado. La industria del cine emplea, en el país, a 150.000 personas, muchas de las cuales trabajan a tiempo parcial y por horas. Si la situación continúa, dos tercios de esos trabajos podrían desaparecer, provocando un tsunami en la industria. “Nuestro país no puede darse el lujo de perder el valor social, económico y cultural que brindan los teatros”, escriben los realizadores en la carta.

Los líderes de la industria pidieron a los funcionarios electos que respondan asignando fondos no gastados de la Ley CARES, el paquete de estímulo que el presidente Trump promulgó en marzo, a programas diseñados para industrias relacionadas con la cultura, incluidas las salas de cine. También sugieren la promulgación de medidas adicionales como la Ley RESTART, un proyecto del Congreso que ayudaría a los exhibidores y otras empresas a extender y reforzar el Programa de Protección de Cheques de Pago. “Estas soluciones cumplirían con la intención del Congreso de ayudar a los sectores de la economía con graves dificultades y garantizarían que nuestros recursos se concentren en las industrias que más los necesitan”

