Hallan un guión perdido de Kubrick

Actualizado 15/07/2018 a las 18:52

Pudiera parecer que de un maestro como Stanley Kubrick se sabe todo, y sería decir mucho, dado lo enigmático y complejo que fue el cineasta en cada obra que dirigió. Pero no sería cierto. El profesor universitario Nathan Abrams, autor del libro «Stanley Kubrick: New York Jewish Intellectual», ha encontrado un guión desaparecido del director de «El resplandor» y «2001: Una odisea en el espacio».

Según «The Guardian», el experto recibió un fragmento del libreto que Kubrick estaba escribiendo en 1956 junto a Calder Willingham. guionista también de «Senderos de gloria», y con el que pretendían adaptar «Ardiente Secreto», del austriaco Stefan Zweig. El proyecto nunca cuajó y el guión desapareció.

Además, en el libreto aparece el membrete del departamento de guiones de la MGM, lo que puede significar que, probablemente, el estudio llegara a poner en marcha la película.

Abrams, que se topó con el guión, que está prácticamente terminado, mientras prepara otro libro sobre el director, «Eyes Wide Shut: Stanley Kubrick and the making of his final film».