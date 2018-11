Actualizado 25/11/2018 a las 02:13

Una sala, un operador del servicio de Emergencias y una serie de llamadas son los únicos elementos que ha utilizado el novel director Gustav Möller para rodar «The Guilty», la apuesta danesa para el Oscar a la Mejor Película Extranjera. En ella, plasma el último turno de Asger Holm, un oficial de policía que ha sido suspendido temporalmente de sus funciones, como operador del servicio de emergencias. Durante esa noche, recibe la extraña llamada de una mujer aterrada, en la que descubre que quien está al otro lado del teléfono ha sido secuestrada. Es entonces cuando comienza su búsqueda desde su mesa en la centralita de emergencias. Pero ¿cómo se consigue crear tanta tensión en una sola habitación? «Siempre he pensado que la mejor forma de crear tensión es no enseñarlo todo. Lo que no vemos es mucho peor que lo que sí», reflexiona el director Gustav Möller.

El único protagonista al que observamos durante la película es Asger Holm, interpretado por Jakob Cedergren («Submarino»). «Está rodeado por un halo de misterio, como si ocultara un gran secreto. Y teníamos que aprovecharlo para la película ya que el personaje también tiene sus propios demonios», explica. El rodaje de la película duró apenas 13 días, frente a las cuatro o seis semanas que suelen durar: «Grabamos en orden cronológico con tres cámaras a la vez. Todas las llamadas telefónicas están rodadas en directo, pero los actores están en otra sala un poco más lejana». Optaron por hacer tomas largas, que llegaron a superar los 30 minutos. Con ellas, además de respetar el tiempo real de la secuencia, aumentaron el estrés del actor. «Fuimos muy metódicos, deliberadamente precisos, pero dejamos abierta la puerta al caos. Me interesaba que hubiera pequeños errores, desviaciones inesperadas, para que las escenas fueran más realistas».

«The Guilty» puede colarse en la gala de los Oscar 2019 si finalmente es escogida el 22 de enero de 2019 como una de las cinco películas que lucharán por el Oscar a Mejor Película Extranjera. De momento, Möller prefiere disfrutar de la acogida que está tenido su ópera prima en Europa. «Nos enfrentamos a directores con mucha experiencia, a auténticos maestros, y solo es mi primera película. Ya es un honor el simple hecho de que se mencione esta posibilidad», concluye.