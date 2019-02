Guía para seguir la gala de los Goya 2019

Actualizado 02/02/2019 a las 01:35

Unos Goya sin Dani Rovira es como un jardín sin flores. Suena raro después de sus tres años como presentador, pero su idilio con los cabezones parece zanjado... de momento. Porque donde dije digo digo Diego. Y no sería el primer conductor de la gala que vuelve después de un descanso necesario. Como este año Andreu Buenafuente, que presentará los Goya 2019 junto a Silvia Abril, después de haberlo hecho hace una década, cuando se coronó a «Celda 211».

Aunque sin abanicos rojos, la gala de los Goya promete ser especialmente reivindicativa, no en vano ya ha habido quejas por la escasa presencia de mujeres entre las nominadas a los grandes premios de la noche. Y no es el único escándalo que arrastra este año la Academia, que además de trasladar la 33 ceremonia a Sevilla, ha sido acusada de querer contratar a becarios a coste cero.

Todo ello mientras las últimas palabras del presidente de la Academia de cine, Mariano Barroso, planean sobre los nominados a los Goya y los espectadores: ¿Se incluirá el año que viene, como ha sugerido, espacio para premiar a las series de televisión? A Javier Olivares parece que la idea no le ha gustado. O así lo ha manifestado en Twitter, donde no ha escatimado en caracteres para mostrar su opinión, algo «estupendo para los directores de cine. Así, si no ganan el Goya por sus pelis, lo podrán ganar por sus series. Felicidades». No ha desaprovechado la oportinadad para lanzar al aire una propuesta: «Yo propongo que la Academia de TV abra un apartado para el cine. El día que nuestra industria de ficción TV (con todo lo que ha dado y ha creado) tenga el orgullo de ser lo que es (y los medios que sobre ella tratan y tantas otras cosas...) será, probablemente, demasiado tarde».

Estupendo para los directores de cine. Así, si no ganan el Goya por sus pelis, lo podrán ganar por sus series. Felicidades. https://t.co/GoatDYiQL5 — javier olivares (@olivares_javier) January 30, 2019

Yo propongo que la Academia de TV abra un apartado para el cine. El día que nuestra industria de ficción TV (con todo lo que ha dado y ha creado) tenga el orgullo de ser lo que es (y los medios que sobre ella tratan y tantas otras cosas...) será, probablemente, demasiado tarde. https://t.co/NUf8sJL76V — javier olivares (@olivares_javier) January 30, 2019

La gala, en la que «El reino» y «Campeones» parten como favoritas, empezará como de costumbre a las 22.00 horas, y se podrá ver a través de TVE. Por si no estás en casa, en ABC Play también se seguirán, minuto a minuto, todas las anécdotas, premiso y curiosidades de los Goya.

Estos son los nominados a los premios Goya 2019:

Mejor película

-Campeones

-Carmen y Lola

-El reino

-Entre dos aguas

-Todos lo saben

Mejor dirección

-Javier Fesser, por Campeones

-Rodrigo Sorogoyen, por El reino

-Isaki Lacuesta, por Entre dos aguas

-Asghar Farhadi, por Todos lo saben

Mejor dirección novel

-Andrea Jaurrieta, por Ana de día

-Arantxa Echevarría, por Carmen y Lola

-César Esteban Alenda, José Esteban Alenda, por Sin fin

-Celia Rico, por Viaje al cuarto de una madre

Mejor guión original

-David Marqués, Javier Fesser, por Campeones

-Arantxa Echevarría, por Carmen y Lola

-Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, por El reino

-Asghar Farhadi, por Todos lo saben

Mejor guión adaptado

-Marta Sofía Martins y Natxo López, por Jefe

-Álvaro Brechner, por La noche de los 12 años

-Borja Cobeaga y Diego San José, por Superlópez

-Paul Laverty, por Yuli

Mejor música original

-Oliver Arson, por El reino

-Iván Palomares, por En las estrellas

-Manuel Riveiro y Xavi Font por La sombra de la ley

-Alberto Iglesias, por Yuli

Mejor actriz protagonista

- Susi Sánchez, La enfermedad del domingo

- Najwa Nimri, Quién te cantará

- Penélope Cruz, Todos lo saben

- Lola Dueñas, Viaje al cuarto de una madre

Mejor actor protagonista

- Javier Gutiérrez, Campeones

- Antonio de la Torre, El Reino

- Javier Bardem, Todos lo saben

- José Coronado, Tu hijo

Mejor actriz de reparto

- Carolina Yuste, Carmen y Lola

- Ana Wagener, El Reino

- Natalia de Molina, Quién te cantará

- Anna Castillo, Viaje al cuarto de una madre

Mejor actor de reparto

- Juan Margallo, Campeones

- Luis Zahera, El Reino

- Antonio de la Torre, La noche de 12 años

- Eduard Fernández, Todos lo saben

Mejor actriz revelación

- Gloria Ramos, Campeones

- Rosy Rodríguez, Carmen y Lola

- Zaira Morales, Carmen y Lola

- Eva Llorach, Quién te cantará

Mejor actor revelación

- Jesús Vidal, Campeones

- Moreno Borja, Carmen y Lola

- Francisco Reyes, El Reino

- Carlos Acosta, Yuli

Mejor dirección de producción

- Campeones

- El fotógrafo de Mauthausen

- El hombre que mató a Don Quijote

- El Reino

Mejor dirección de fotografía

- El Reino

- La sombra de la ley

- Quién te cantará

- Yuli

Mejor montaje

- Campeones

- El Reino

- Todos lo saben

- Viaje al cuarto de una madre

Mejor dirección artística

- El fotógrafo de Mauthausen

- El hombre que mató a Don Quijote

- La sombra de la ley

- Superlópez

Mejor diseño de vestuario

- El fotógrafo de Mauthausen

- El hombre que mató a Don Quijote

- La sombra de la ley

- Quién te cantará

Mejor maquillaje y peluquería

- El fotógrafo de Mauthausen

- El hombre que mató a Don Quijote

- La sombra de la ley

- Quién te cantará

Mejor sonido

- Campeones

- El Reino

- Quién te cantará

- Yuli

Mejores efectos especiales

- El Reino

- Errementari (El herrero y el diablo)

- La sombra de la ley

- Superlópez

Mejor música original

- El Reino

- En las Estrellas

- La sombra de la ley

- Yuli

Mejor canción original

- Campeones

- Carmen y Lola

- El hombre que mató a Don Quijote

- Todos lo saben

Mejor película de animación

- Azahar

- Bikes, The Movie

- Memorias de un hombre en pijama

- Un día más con vida

Mejor película documental

- Apuntes para una película de atracos

- Camarón: Flamenco y revolución

- Desenterrando Sad Hill

- El silencio de otros

Mejor película iberoamericana

- El ángel, Argentina

- La noche de 12 años, Uruguay

- Los Perros, Chile

- Roma, México

Mejor película europea

- Cold War, Polonia

- El hilo invisible, Reino Unido

- Girl, Bélgica

- The Party, Reino Unido

Mejor cortometraje de ficción

- Nueve pasos

- Bailaora

- Cerdita

- El niño que quería volar

- Matria

Mejor cortometraje documental

- El tesoro

- Gaza

- Kyoko y Wan Xia

- La última luz del atardecer

Mejor cortometraje de animación

- Cazatalentos

- El olvido

- I Wish

- Soy una tumba

Goya de Honor

- Narciso Ibáñez Serrador