La guerra que se libró gracias a Scorsese

Actualizado 11/01/2020 a las 02:58

Lucharon por dar luz a todo el mundo, pero en realidad la carrera por controlar la energía eléctrica no fue más que un pulso entre el ego de Thomas Alva Edison y la revolución que pretendía George Westinghouse. Una pugna que cambió la forma de vivir de la sociedad, aunque también tuvo su contrapartida, ya que derivó en la creación de la silla eléctrica. «Hay una conexión entre todo inventor y cineasta que es la de desear la permanencia», asegura en una entrevista con ABC el director, Alfonso Gómez-Rejón. Una alegoría que le sirvió al realizador para profundizar en la relación del ser humano con las nuevas tecnologías a lo largo de la historia, pero también para plasmar su propia voz en el trasfondo de un drama de época «del futuro» que compara con «La red social» de 1893 y en el que casi hay más de su propia vida que de la de los genios del siglo XIX.

De hecho, el director, pupilo de Martin Scorsese, vivió un calvario para sacar adelante un filme en el que Harvey Weinstein, conocido en la industria como Eduardo Manostijeras, había cortado demasiado. Sufrió cuando el productor decidió, contra su voluntad, proyectarla en el Festival de Toronto, con grandes abucheos pese al elenco estelar de protagonistas, con Benedict Cumberbatch como Edison, Michael Shannon como Westinghouse y Nicholas Hoult como Tesla. «Fue una pesadilla, no puedo ni describir el lugar tan oscuro de mi vida en el que me encontré. He luchado toda mi vida para contar historias y poder hacer cine, y ver que en un momento perdí el control de mi película y creí perder mi voz para siempre...», reconoce el responsable de «Yo, él y Raquel».

Por fortuna para el cineasta texano, «lo surreal sucedió». Estalló el MeToo y Weinstein fue condenado al ostracismo. Después de un año y medio en el limbo, Scorsese -que tenía una cláusula en la que dispondría del corte final en caso de problemas- le devolvió a Gomez-Rejon el control. «Filmé como cinco escenas, la corté y ahora estoy feliz», afirma el realizador sobre «La guerra de las corrientes», con un metraje inferior al proyectado en Toronto en 2017 y «sin interferencias» del tiburón.

Y, aunque no hay cine sin electricidad, como tampoco películas sin estudios, el cine sirve para «preservar la memoria en una pantalla». Quizás por eso, pese a perder «La guerra de las corrientes», Edison se centró en el kinetoscopio.