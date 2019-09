Greta Fernández, la perla oculta de la Sección Oficial de San Sebastián

Actualizado 26/09/2019 a las 16:25

«Siempre pensé que llegaría la ocasión en que alguien nos ofreciera un trabajo como padre e hija, al fin y al cabo ambos somos actores». Al habla Greta Fernández, hija del actor Eduard Fernández, aunque antes de acabar el artículo los papeles se habrán invertido. Ambos presentan en Sección Oficial del Festival de San Sebastián «La hija de un ladrón», en la que llevan a la ficción el rol familiar, aunque con un abismo entre la realidad y la pantalla. El progenitor ausente y despreciable que Eduard interpreta en el filme poco tiene que ver con los gestos de cariño que no puede disimular durante la entrevista. Como cuando ella explica cómo acababa de vacía y rota los días de rodaje y él le besa en la mejilla, o como cuando ella se apoya en su hombro cansada tras los muchos encuentros con la prensa.

«De manera utópica pensaba que ese primer trabajo tenía que ser un proyecto increíble, porque si no para qué», confesó la joven actriz, que cuando creyó haber dado con el guion adecuado no estaba segura de que su padre se atreviera con un personaje tan duro con el papel que ella interpreta. Para convencerlo, le regaló una semana en la Costa Brava donde y le leyó el libreto del tirón sin dejar de llorar. El progenitor, claro, se sumó sin dudar.

Un final que el destino ya había decidido, aunque ellos no eran conscientes. «La hija de un ladrón», que dirige Belén Funes, se basa en el corto de la propia cineasta, «Sara a la fuga», en el que Eduard ponía voz al padre de la anterior protagonista, Dunia Mourad. «No me acuerdo. Es curioso. Me lo acabáis de descubrir ahora. Fuí un día solo a poner la voz», recordó sorprendido el veterano intérprete, que asegura que le llegan muchos proyectos como este, pequeños y con recursos justos, pero a los que no se puede sumar porque tiene más trabajos.

Pero en este caso no podía decir que no. «Conocí a Belén de meritoria en "Tres días con la familia" (2009), y de alguna manera la he visto crecer, soy como soy, y tenía mucha lógica que yo apoyara este proyecto, hacer de soporte a Belén y a Greta en esta historia que necesitaba un padre y como Greta es mi hija me gustó hacerlo», confesó el actor en una declaración que confirmó algo que lleva tiempo deseando hacer cuando escucha que alguien, al hablar de un proyecto de Greta, dice que es «la hija de Eduard»: «¡Yo soy "el padre de"!», gritó orgulloso. «¡Se muere de ganas!», cerró ella.

Cambio de papeles

La turbia relación que viven en pantalla, donde el personaje de Eduard abandona a sus dos hijos que luchan por salir adelante con la sombra permanente pero escurridiza del padre, no fue obstáculo para ellos. «Al revés, si no tuvieramos esta relación no querríamos hacer una película juntos. Ella me decía que menos mal que nos llevamos bien, porque si tuvieramos una mala relación no sabríamos hacer esta película, aunque igual hubiera sido terapéutico», explicó el actor.

En el primer papel de Greta Fernández como protagonista única, soporta sobre sus hombros los 90 minutos de tensión y drama con apenas un par de respiros. Una historia que le llegó antes que su primer gran éxito, «Elisa y Marcela», de Isabel Coixet, aunque se haya terminado por estrenar después. «Me enfrenté a este proyecto con ganas. Sabía que el foco iba a estar en mí, que como actor apetece, aunque tampoco sabía lo duro que iban a ser las siete semanas de rodaje. Fue muy duro. Mi vida era solo eso, únicamente, y no tenía energía para nada más. De pronto llegaba a casa y me daban ganas de llorar. Mi chico me intentaba ayudar, pero yo le decía que estaba bien, que cuando acabara la película volvería a estar, pero que esos días me estaba chupando la energía el rodaje. Fue interesante porque era la primera vez que lo vivía».

Una sensación que el padre, en las varias docenas de papeles que ha interpretado, ha experimentado pero que cada actor tiene que superar por su cuenta. «Hablábamos del bocata más que de otras cosas, de que comiera por si estaba más delgada, o de cosas concreta del rodaje, pero no de eso», explicó Eduard. «No busqué apoyo en él porque sabía que lo que me pasaba tenía sentido», replicaba Greta.

Al final, Eduard, padre de la actriz Greta Fernández, una de las favoritas a llevarse la Concha a mejor actriz del Festival de San Sebastián, reconoció lo que más le impresionó de trabajar codo a codo con su hija. «He descubierto algo que ya sabía, que ella tira. Yo le decía, mira aquí igual podrías hacer esto así, y ella me decía: "Mira, papá, vale pero no, tú eres hombre y yo mujer, y las mujeres en esa situación lo vemos distinto porque esto es así y por eso lo voy a hacer así". Y luego me daba cuenta cuando lo rodaba de que ella tenía razón», presumió orgulloso.