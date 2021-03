Lucía M. Cabanelas SEGUIR Actualizado: 07/03/2021 01:12h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es uno de los actores incombustibles de nuestro cine, pero ni estrenar varias películas al año, algunas entre las más taquilleras de sus respectivos cursos, le había servido al gallego para obtener una nominación a los premios Goya. Y a la primera fue la vencida.

«Perdonadme. A mi familia, os amo. Sois todo para mí. A mi madre, la amo, me ha dado alas para volar. A todo el equipo técnico y artístico de 'No matarás' [...] Pero, sobre todo, al público, muchísimas gracias porque me lleváis apoyando desde hace 15 años y me habéis llevado hasta dondo estoy ahora mismo. Y, por último, a todos aquellos que habéis estado a tres metros sobre el cielo», ha asegurado Mario Casas, que ha 'recibido' el Goya con una figura de Iron Man en la mano, un regalo de su hermano pequeño, «el mejor premio del mundo».

Mario Casas por fin ha conseguido romper su maldición con los cabezones. El actor, que ha estrenado tres películas y ha grabado una serie este año, ha logrado por fin el gran premio de la industria patria por su papel en «No matarás», donde da vida a un personaje extremo en el lado opuesto al ídolo juvenil que le dio fama y ha marcado su popularidad. «Ha sido uno de los viajes más alucinantes y fuertes. La manera que teníamos de grabar la peli y cómo se volcó el director con los actores... la cámara nos seguía continuamente. Lo importante es que los actores estuviéramos vivos, que estuviéramos de verdad. Era un regalo, era casi como un experimento como hacer teatro», dijo antes de la gala sobre la película.

A sus 34 años y con 24 títulos en una filmografía que no deja de crecer, Mario Casas se cuela en la historia de unos Goya que siempre se le han resistido. O despreciado, según se mire. Algunos incluso le han llamado el Leonardo DiCaprio español, haciendo referencia al ninguneo de la Academia al intérprete, que, curiosamente, empezó en el cine gracias a Antonio Banderas, anfitrión de la gala más atípica de estos premios. «Me hubiera hecho mucha ilusión poder darle un abrazo a Antonio Banderas», dijo el actor, que disfrutó de la ceremonia, y de la gran noticia, junto a su familia.

Halago a Banderas

Se cierra así el círculo, después de que debutara a las órdenes del malagueño en 'El camino de los ingleses'. «Somos muy buenos amigos, nos queremos mucho. Me ha visto crecer y es alguien a quien admiro. Da mucho y lo vuelca todo por el cine español, está luchando por esta gala y solo le podemos dar las gracias. Es un titán», reconoció Mario Casas en la previa.

El actor, que es uno de los principales reclamos de la taquilla española, sí ha logrado otros premios, sobre todo gracias a películas de Álex de la Iglesia, que le coloca en las antípodas de aquel chico que copaba portadas de revistas adolescentes.

Ahora, el Goya al mejor actor acompañará al resto de galardones de su palmarés, en el que lucen dos premios Feroz al mejor actor de reparto por «Las brujas de Zugarramurdi» y «Mi gran noche», ambas del creador de «30 monedas». Por «La mula», donde interpreta a un joven cabo que combate en el bando nacional en la Guerra Civil, obtuvo el premio del Festival de Málaga al mejor actor protagonista.

Casas, que adelgazó varios kilos para protagonizar «El fotógrafo de Mauthausen» o se convirtió en un fenómeno en la taquilla de China después de estrenar «Contratiempo», compitió los Goya de la pandemia contra otro de los grandes actores de su generación, David Verdaguer, que se alegró de compartir candidatura con el gallego.

El protagonista de «Uno para todos» ha asegurado estar «muy contento» de que hayan reconocido a Mario Casas, porque «pocos como él curran tanto y llenan los cines».

«Ha sido un año en el que nos hemos dado cuenta de lo importante que es la ficción. Esto es un oficio y se aprende haciéndolo y está bien reconocer el curro de los compañeros», ha concluido el actor.

Ídolo romántico

Empeñado en dejar atrás sus papeles de ídolo romántico en «Tres metros sobre el cielo» o «Palmeras en la nieve», Mario Casas puede hacer historia en una edición que, dadas las circunstancias, promete ser histórica. Se lleve o no el premio, su nominación es un importante reconocimiento para un actor que se ha esmerado tanto en cambiar de registro, sacrificado con difíciles papeles y comprometido con una industria a la que le ha dado tanto.