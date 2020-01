Actualizado 26/01/2020 a las 00:41

La gala de los Goya se ha caracterizado habitualmente por no quedarse al margen de la política y este año no ha podido ser menos. Aunque normalmente la fiesta del cine español se ha utilizado para criticar (a la derecha habitualmente), Almodóvar la usó de escaparate para llenar de elogios al actual presidente de Gobierno.

Pedro Sánchez, que acudió a Málaga para presenciar los Goya en lugar de recibir a Guaidó en Madrid, recibió halagos por parte del cineasta manchego cuando este recogió su premio al mejor guion por «Dolor y gloria». «Espero que en los próximos cuatro años le vaya muy bien porque nos irá bien a todos», dijo al final de su locución.

«Va a ser el coautor del guion de todos nosotros, de los ciudadanos españoles, y espero que le vaya muy bien», afirmó, dirigiéndose al líder del PSOE. No fue el único que habló sobre Sánchez durante la gala, ya que el presentador, Andreu Buenafuente, también le dedicó unas palabras. «No sé cómo dirigirme a usted, ya que aquí el presidente es Barroso, Pedro es Almodóvar y el guapo es Banderas», bromeó.

Almodóvar realizó el discurso al recoger el premio al mejor guion y aseguró que se no acordaba de por qué empezó a escribirlo aunque sí acordaba de cuando se metía todos los días en una piscina convalenciente de una operación. «Tomé notas acerca de las sensaciones que esa inmersión me producía y la corriente de la piscina me llevó a otra corriente, la del río de mi infancia, y en esa corriente estaba mi madre lavando con sus vecinas la ropa», algo que para Almodóvar era «una auténtica fiesta».

Después paró, se dio cuenta de que estaba escribiendo de sí mismo «y del paso del tiempo» y no estaba seguro de querer «exponerse hasta ese punto», pero ahora se "alegra", porque el resultado es «Dolor y gloria».