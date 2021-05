Los Globos de Oro, cancelados La asociación de periodistas extranjeros de Hollywood, la HFPA, encargada de votar los ganadores de los galardones, se encuentra asediada por actores y estudios de la industria que le acusan de corrupción, acoso y falta de ética profesional

María Estévez Actualizado: 10/05/2021 22:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una formidable guerra, que ha cancelado los Globos de Oro en el 2022 y podría terminar con ellos, se ha desatado en Hollywood. La asociación de periodistas extranjeros de Hollywood, la HFPA, encargada de votar los ganadores a los Globos de Oro, se encuentra asediada por actores y estudios de la industria que le acusan de corrupción, acoso y falta de ética profesional. Los los 86 miembros del grupo se comprometieron esta semana a duplicar su membresía en un plazo de 18 meses y garantizar que la mitad de los nuevos miembros representen a minorías, al mismo tiempo, aseguraron elegir una nueva junta en septiembre y a contratar líderes ejecutivos para asesorarles a desarrollar cambios efectivos que se adapten a los tiempos. Pero, un día después de que la HFPA anunciara sus reformas, la asociación Time 's Up los acusó de proponer cambios superficiales sin sustancia, por lo que la coalición de cien agencias de publicidad de Hollywood continuará sin trabajar con ellos sin permitir el acceso de sus clientes a los periodistas de la asociacion, así, ninguna estrella de Hollywood hablará con ellos.

El CEO y director de contenido de Netflix, Ted Sarandos, envió una carta al comité de la HFPA anunciando que su empresa pausaba toda relación con los miembros de la asociación. «Como muchos en nuestra industria, hemos estado esperando el anuncio de cambios con la esperanza de que se reconozcan los problemas que enfrenta la HFPA y proporcione una hoja de ruta clara para el cambio. Los cambios presentados no son suficientes por lo que detendremos cualquier actividad con su organización hasta que se realicen cambios más significativos. Todos tenemos trabajo por hacer para crear una industria equitativa e inclusiva. Pero Netflix y muchos de los talentos y creadores con los que trabajamos no pueden ignorar el fracaso colectivo de la HFPA para abordar estos problemas cruciales con urgencia y rigor». Siguiendo a Netflix, la plataforma de Amazon también se posicionó contra este grupo de periodistas. «No hemos estado trabajando con la HFPA desde que se plantearon estos problemas por primera vez y, como el resto de la industria, estamos esperando una resolución sincera y significativa antes de seguir adelante», dijo la jefa de Amazon Studios, Jennifer Salke, en un comunicado el viernes por la noche. WarnerMedia se unió a Netflix y Amazon Studios al negarse a participar en más eventos relacionados con la HFPA. En la carta, firmada por ejecutivos de la compañía el conglomerado escribe que sus líderes no creen en los planes de cambio de la HFPA, anunciados la semana pasada, «WarnerMedia Studios and Networks continuará absteniéndose de involucrarse directamente con la HFPA, incluidas las conferencias de prensa autorizadas e invitaciones para cubrir otros eventos de la industria con talento, hasta que se implementen estos cambios».

Machismo y homofobia

WarnerMedia también destacó la falta de diversidad en su proceso de nominación y premios, así como preguntas sexistas, homofóbicas, sexistas y racialmente insensibles en conferencias de prensa y eventos. «Durante demasiado tiempo, se han hecho demandas de beneficios, favores especiales y solicitudes poco profesionales a nuestros equipos y a otros en la industria», dijo el conglom. «Lamentamos que, como industria, nos hayamos quejado, pero toleramos en gran medida este comportamiento hasta ahora. Nos gustaría que la HFPA implemente un código de conducta específico y obligatorio que incluya tolerancia cero para el contacto físico no deseado con el talento y el personal». Una clara referencia a las acusaciones del actor Brendan Fraser de que el ex presidente de la HFPA, Philip Berk, lo tocó en 2003.

Con la controversia salpicando cada día la integridad de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, la cadena NBC encargada de emitir los Globos de Oro anunció este lunes que no transmitirá los Golden Globe Awards en 2022 y quedan cancelados al saberse que ningun actor o estudio participará en ellos. «Seguimos creyendo que la HFPA está comprometida con una reforma significativa», dijo la cadena en un comunicado. «Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. Como tal, NBC no transmitirá los Globos de Oro 2022. Suponiendo que la organización ejecute su plan, tenemos la esperanza de regresar en enero del 2023».

La reacción de los dirigentes de estos estudios provocó respuestas de importantes figuras de Hollywood, incluida Ava DuVernay, quien tuiteó: «Maldita sea. Este es un gran problema. Apoyos a Netflix por ser el primero en tomar una posición». Mientras tanto, Shonda Rhimes escribió en las redes sociales: «Una vez más, Netflix muestra cómo se puede y se debe hacer. Así es como va a ser el cambio». Reese Witherspoon tuiteó: «Me alegra ver la dedicación de @netflix por crear una industria del entretenimiento más equitativa e inclusiva». Queda por ver a dónde dejará la emisión de los Globos de Oro de este año porque NBC y Dick Clark Productions respaldaron las reformas propuestas por la organización. «Creemos que el plan presentado traza un rumbo para una reforma significativa en la HFPA. Seguimos comprometidos a fomentar la pronta implementación del plan a través de conversaciones productivas para crear una organización mejor y más inclusiva». Uniéndose al coro, Scarlett Johansson aplaude a los estudios y actores que se han posicionado contra la Asociación. «Como actor que promueve una película, se espera que uno participe en la temporada de premios asistiendo a conferencias de prensa y entregas de premios. En el pasado, esto a menudo significaba enfrentar preguntas y comentarios sexistas de ciertos miembros de la HFPA que lindaban el acoso sexual. Es la razón exacta por la que yo, durante muchos años, me negué a participar en sus conferencias. La HFPA es una organización que fue legitimada por gente como Harvey Weinstein para acumular un impulso al reconocimiento de la Academia, y la industria siguió su ejemplo. A menos que haya una reforma fundamental necesaria dentro de la organización, creo que es hora de que demos un paso atrás de la HFPA y nos enfoquemos en la importancia y la fuerza de la unidad dentro de nuestros sindicatos». La declaración de Johansson continúa con la ruptura de los actores iniciada por su compañero en Marvel Mark Ruffalo, quien ganó un Globo de Oro este año por I Know This Much Is True. «Es desalentador ver que la HFPA, que se ha beneficiado generosamente de la promoción de cineastas y actores, se resiste al cambio que se les pide. Ahora es el momento de dar un paso adelante y corregir los errores del pasado. Honestamente, cómo reciente ganador de un Globo de Oro, no puedo sentirme orgulloso o feliz por haber recibido este premio», dijo Ruffalo.

Otras polémicas sonadas de la HFPA

A lo largo de sus casi ocho décadas de historia, la HFPA ha superado una serie de escándalos, demandas judiciales y críticas muy duras contra sus miembros. Sin embargo, a pesar de las acusaciones, la HFPA ha conseguido labrarse una posición de influencia. Sus miembros -relativamente pocos trabajan a tiempo completo para medios de comunicación extranjeros- reciben acceso exclusivo a los actores más importantes de Hollywood, son invitados a viajes de trabajo en lugares exóticos, se alojan en hoteles de cinco estrellas y, cuando se acercan las nominaciones a los Globos, son agasajados con regalos, cenas y fiestas repletas de estrellas. Para los estudios, las cadenas de televisión y las celebridades que cortejan su favor y explotan sus premios como herramienta de marketing, el grupo es a la vez adulado, ridiculizado y tolerado a regañadientes. En los últimos años, la HFPA ha trabajado para rehabilitar su imagen pública. Ha donado millones de dólares a diversas causas que apoyan el arte y el periodismo al tiempo que se ha esforzado por dotar de una nueva respetabilidad a la ceremonia de los Globos.

En 1968, la NBC abandonó los Globos después de que la Comisión Federal de Comunicaciones determinara que la emisión de los premios «engaña sustancialmente al público en cuanto a la elección de los ganadores y los procedimientos seguidos para elegirlos». En 1982, la actriz Pia Zadora recibió el Globo a la «nueva estrella del año en una película» después que los miembros de la HFPA viajaran en avión invitados por el marido de Zadora, el productor Meshulam Riklis, a su casino en Las Vegas. La CBS, que por aquel entonces emitía por segunda vez la ceremonia, abandonó su acuerdo de emisión con la HFPA.

Gran parte del éxito de los Globos puede atribuirse a su asociación con Dick Clark Productions, que se incorporó en 1983. Los índices de audiencia del programa se dispararon después de que la emisión pasará de la cadena de cable TBS a NBC en 1995. Desde entonces, los miembros de la HFPA han sido calificados a menudo de vividores obsesionados con los famosos, que cambian sus votos por remuneraciones y acceso, y que socavan cualquier noción de credibilidad periodística. En 1999 los miembros de la HFPA se vieron obligados a devolver 82 relojes Coach valorados en más de 400 dólares cada uno que les había regalado USA Films como parte de una campaña para intentar que Sharon Stone obtuviera una nominación a los Globos por su trabajo en la película The Mus”. En 2011, el publicista de la HFPA durante muchos años, Michael Russell, presentó una demanda en la que alegaba que los miembros aceptaban dinero, vacaciones, regalos y un sinfín de remuneraciones «proporcionadas por los estudios y los productores a cambio de apoyo o votos para nominar o premiar una película en particular». Para que los miembros puedan votar, NBCUniversal exige que certifiquen que cumplen con la Ley de Comunicaciones de 1934, que prohíbe la práctica del «soborno», la aceptación no revelada de pagos a cambio de una promoción o servicio.

Según la demanda de Russell en 2011, los miembros de la HFPA aceptaron «pagos de estudios y productores por representar películas y presionar a otros miembros de la HFPA para obtener nominaciones a los Globos de Oro y premios para estas películas». Hoy Hollywood se rebela contra sus prácticas y se libera del yugo de la HFPA, los Globos de Oro podrían acabar cancelados este mismo año.