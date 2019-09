George Lucas se sintió «traicionado» con la trama de las nuevas películas de Star Wars

Actualizado 25/09/2019 a las 13:08

El presidente de Disney, Bob Iger, reconoció que el creador de Star Wars, George Lucas, se sintió «traicionado» al conocer los planes del imperio del entretenimiento sobre el universo fílmico que ideó en 1977.

En sus memorias, el máximo ejecutivo de Disney recordó que el creador de Star Wars no estuvo de acuerdo con las elecciones creativas tomadas por la compañía tras la compra de su estudio Lucasfilm, informaron hoy publicaciones especializadas que se hicieron eco de las declaraciones del dirigente.

«En la primera reunión con él sobre el futuro de Star Wars, George se sintió traicionado, y aunque todo este proceso nunca hubiera sido fácil para él, tuvimos un comienzo innecesariamente difícil», aseguró Iger en el libro «The Ride of a Lifetime: Lessons Learned From 15 Years as CEO of the Walt Disney Company», publicado recientemente.

Lucas fundó su empresa Lucasfilm para controlar sus creaciones de forma directa, pero el éxito de la primera cinta de «Star Wars» y de sus secuelas convirtió a la compañía en un gigante del entretenimiento que vendió a The Walt Disney Company en 2012.

En el libro, Iger reveló que Disney también compró los escritos de Lucas para tres nuevas películas cuando llegó a un acuerdo para adquirir Lucasfilm en 2012, aunque esa compra se hizo, en parte, por un sentido de obligación, tal y como sugirió el presidente: «Decidimos que necesitábamos comprarlos».

«Aunque dejamos claro en el acuerdo de compra que no estaríamos obligados contractualmente a adherirnos a las líneas de la trama que él había establecido», puntualizó Iger.

Al final, Disney y la nueva Lucasfilm, dirigida por Kathleen Kennedy, no siguieron las ideas de Lucas para las nuevas películas, una decisión que el creador descubrió cuando el equipo de «Star Wars: The Force Awakens» se reunió para discutir la nueva trilogía, y específicamente la entrega de 2015.

«George se molestó de inmediato cuando comenzaron a describir la trama y se dio cuenta de que no estábamos usando una de las historias que presentó durante las negociaciones», reveló Iger.

«Él sabía que no estábamos vinculados contractualmente a nada -matizó-, pero pensó que comprar los bocetos de la historia era una promesa tácita de que los seguiríamos, y estaba decepcionado de que su historia se descartara».