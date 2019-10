El futurista cambio físico de Will Smith en «Géminis»: de 51 años a 23 gracias a los efectos especiales

Actualizado 08/10/2019 a las 01:09

A sus 51 años, Will Smith estrena este viernes una nueva película de acción, «Géminis», de Ang Lee, y lo hace con un doble juego que pasará a la historia del cine. Will Smith interpreta a Henry, la presa a la que un grupo de poderosos quiere liquidar pero, ¿quién es el asesino que debe acabar con su vida? El propio Will Smith, pero en su versión de 23 años. No es un doble con trucos de rejuvenecimiento, ni el propio actor con un juego de cámaras... Se trata de un «ser humano digital» completamente nuevo, un «yo virtual» que no solo interactuará, sino que luchará con su «versión» de más edad.

«Lo que estamos haciendo aquí no se había hecho nunca», dijo Will Smith en la promoción de la película en Estados Unidos. «Cuando vi la primera prueba fue una experiencia desasosegante. Ese... era yo. Estaba observando una versión mía, tal y como era a los 23 años, perfecta, como si alguien hubiese eliminado todos los defectos. Era, no sé cómo decirlo... o sea... cuando te explican el concepto, es una idea que suena muy bien, ¿no? Pero cuando lo ves, es una experiencia asombrosa. Cuando lo ves de pronto te das cuenta: "así que eso es clonar"», exclamó el actor.

Esta verdadera locura creada por el director de «La vida de Pi», «Brokeback Mountain» y «Tigre y dragón» narra la historia de Smith Henry, un legendario asesino a sueldo del gobierno, en el ocaso de su carrera, que se ve atormentado por los trabajos que ha realizado. Cuando informa a sus responsables de que va a retirarse del servicio activo, Henry se convierte en la presa del único asesino de todo el planeta que tiene la capacidad de acabar con él: un clon de sí mismo, de 23 años de edad, con la orden de eliminar al operativo por todos los medios.

Así comienza una aventura de acción que recorre el planeta, rodada en exteriores tan variados como Savannah, Budapest y Cartagena, en la que Henry y Junior mantienen combates cuerpo a cuerpo en una serie de escenas de acción cada vez más emocionantes, en las que hay persecuciones en moto, batallas a tiro limpio y un enfrentamiento mortal cara a cara que pondrá a prueba a ambos por igual. Smith, por supuesto, tiene una amplia experiencia en películas de acción, pero en este caso, sus dos interpretaciones únicas son asombrosamente complejas bajo la homicida apariencia exterior: Junior en su esfuerzo por comprender su verdadera identidad, Henry atormentado por los fantasmas de la suya.

El clon de Will Smith en Géminis

Porque en Géminis, Smith ha tenido que hacer dos interpretaciones en una. En esta película hay dos personajes con tal profundidad, conflicto interno y agresividad externa que el actor afirma que en el pasado, no habría sido capaz de interpretarlos. Como indicó Lee, hablando sobre un par de interpretaciones existenciales y explosivas a partes iguales: «Tengo la impresión de que he descubierto a un nuevo Will Smith».

Una película «implacable»

Lo que hace que la intervención dual de Smith en la película sea aún más impresionante, es que ninguno de los papeles le ofrece un refugio en el que ocultarse. «Básicamente la película es todo lo implacable que puede ser una película», dice el Supervisor de los efectos especiales. «Teníamos que hacer creer al público [que había dos Will Smith en la pantalla simultáneamente] durante todo el metraje», asegura en las notas de producción.

Crear a un personaje «clon» del actor y ponerlo en el centro de la pantalla no era el único reto del director, empeñado en abrir puertas al futuro del cine: rodó a la frecuencia máxima de 120 fotogramas por segundo y en 3D nativo en 4k. Y, además, hay que tener en cuenta ‘el factor Will Smith’, en palabras del jefe de efectos especiales. «Somos capaces de hacer un T-Rex muy convincente... ¡porque nadie ha visto un T-Rex en su vida! Podemos hacer El planeta de los simios porque hemos visto simios, pero nunca les hemos visto hablar, y eso nos ofrece un cierto margen de maniobra. Pero cuando se trata de una persona, la cosa se complica mucho más. Y, además, no estamos hablando de una persona cualquiera. Es Will Smith. Yo sé perfectamente quién es Will. Todo el mundo sabe perfectamente quién es Will. Tenemos perfectamente claro que le conocemos. Y todos somos capaces de valorar si ha salido bien o no».

Para los actores, sin embargo, el proceso supuso nada menos que tener que aprender a actuar de nuevo, sentándose en la sala de proyecciones construida al efecto para ver las tomas de prueba y dar con la manera de solucionar los niveles de complejidad añadida y autenticidad que este tipo de rodaje captaba. Esto significó que tuvieron que renunciar al maquillaje tradicional, puesto que las cámaras captaban las imágenes con tal nitidez que reflejaban las reacciones de la piel que normalmente quedarían cubiertas por la base de maquillaje. «Normalmente, lo que se hace es ¡Ponle todo el maquillaje encima! ¡Tápala con todo eso!’ Pero esta vez ha sido todo muy íntimo, puro. No querían ver maquillaje sobre la piel», explicó la actriz Mary Elizabeth Winstead.

Un nueva forma de acerarse a la actuación que, al menos por la reacción de Will Smith durante la presentación, ha encantado a los actores. «Cuando acabemos con la película, acabaré teniendo un avatar perfecto de 23 años. ¡Es una pasada! Podré hacer películas con una versión mía de 23 años...».