El fracasado regreso de Kevin Spacey al cine

Actualizado 20/08/2018 a las 12:54

Tras los escándalos sexuales en los que se ha visto implicado el actor Kevin Spacey parecía que su carrera se había acabado. Con su expulsión de la serie «House of cards», en la que era protagonista, y haber sido sustituido de la película «Todo el dinero del mundo», el actor acaba de vivir un nuevo golpe profesional.

Antes de que salieran a la luz los casos en los que había estado implicado, Kevin Spacey había rodado la cinta «El club de los jóvenes millonarios». El filme no había sido estrenado hasta esta semana, cuando se ha estrellado estrepitosamente en taquilla. La cinta ya había visto la luz a través de sistemas de video bajo demanda, pero con el aterrizaje de la cinta en los cines se ha dado un auténtico batacazo.

Un total de diez cines se lanzaron a ofrecer en taquilla el filme el pasado viernes. En total en esos locales se recaudó el día del estreno tan solo 110 euros –126 dólares al cambio– en taquilla. La ridícula cifra, si echamos cálculos, supone que unas once personas pagaron para ver a Kevin Spacey en la gran pantalla.

Con este nuevo desastre la carrera del actor podría estar en serio peligro. Muy lejos quedan los ingresos que han obtenido otros trabajos del actor, como «American beauty» –226 millones de dólares en todo el mundo–, «Seven» –327 millones a nivel global– o «Sospechosos habituales» –23 millones en Estados Unidos–, cinta con la que Kevin Spacey logró el Oscar a mejor actor de reparto en 1995.

El escándalo de Kevin Spacey saltó a la luz el pasado mes de noviembre cuando el actor Anthony Rapp declaró que, en una fiesta siendo menor de edad, el protagonista de «House of cards» le acosó sexualmente. Spacey mandó un comunicado pidiendo disculpas, al tiempo que no recordaba haberse sobrepasado y reconociendo abiertamente su homosexualidad. Tras Rapp, fueron más personas las que ofrecieron testimonios similares. Con motivo de todo ello, Netflix decidió romper cualquier relación laboral con el actor, y este decidió ingresar en la clínica The Meadows, en Arizona, para tratar su adicción al sexo.