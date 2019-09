Actualizado 23/09/2019 a las 22:59

Varios de los títulos más emblemáticos de la industria audiovisual están de celebración estos días. Este domingo, se cumplieron 25 años del estreno del primer capítulo de la exitosa comedia «Friends», por los 30 que celebró «Los vigilantes de la playa» y los 15 de «Perdidos». Pero como no solo de series vive la industria, este lunes se cumple un cuarto de siglo del estreno en España de «Forrest Gump», aquella fascinante película de Robert Zemeckis que consagró a Tom Hanks.

El largometraje, una comedia dramática, narra la historia de Forrest, un joven de la ciudad ficticia de Greenbow, en Alabama, que tiene una pequeña discapacidad intelectual y al que da vida Hanks. Lo hace a través de un viaje de varias décadas, en las que el propio Forrest, sentado en una parada de autobús, cuenta sus peripecias a diversos transeúntes que se sientan junto a él, a esperar que pase el bus. Forrest, sin embargo, siempre se queda en la parada, aguardando en todo momento a alguien a quien poder narrar sus vivencias.

La película, que se presentó en los cines españoles el 23 de septiembre de 1994, no tardó en convertirse en una de las películas favoritas de la audiencia en todo el planeta. Al ritmo del ya imborrable «¡Corre, Forrest!», la cinta no dejó de ganarse el favor de los espectadores y la crítica allá por donde pasaba. No en vano, ganó seis Oscars (entre ellos, a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actor, que fue para Hank) y se impuso en la carrera de premios a películas tan aclamadas como «Pulp Fiction», «Cadena perpétua» y «Cuatro bodas y un funeral».

A día de hoy, «Forrest Gump» está valorada como la 12ª mejor película de todos los tiempos, de acuerdo con el portal especializado IMDb. Aunque tan inolvidable como la historia del entrañable Forrest lo son su trama de amor con Jenny (Robin Wright), la chica de la que siempre estuvo enamorado, y como no las lefendarias lecciones, reflexiones y frases que presenta la película.

Para celebrar este 25ª aniversario, el Cine Callao de Madrid contará, a partir de hoy, con varios conciertos en directo de la Forrest Rock Band, un grupo de ocho músicos que interpretará las canciones más icónicas de la película en cuatro únicas sesiones: este 23 de septiembre y los días 4, 5 y 6 de octubre. Pero además, desde ABC Play queremos rendir nuestro particular tributo al filme y recordar algunas de las frases más míticas de «Forrest Gump».

Tom Hanks y Robin Wright, en «Forrest Gump»

«Mamá dice que la vida es como una caja de bombones: nunca sabes lo que te va a tocar»

«Tonto es el que hace tonterías»

«Aunque yo siempre iba corriendo, nunca pensé que eso me llevara a ningún lado»

«Mi madre decía que hay que dejar atrás el pasado antes de seguir adelante»

«Alguien dijo que la paz en el mundo estaba en mis manos... pero yo solo jugué al ping-pong»

«Un día, sin ninguna razón en particular, decidí salir a correr. Corrí hasta el final del camino y cuando llegué, pensé que tal vez podría correr hasta el final del pueblo. Y cuando llegué, pensé que tal vez podía correr hasta Greenbow. Y si había llegado tan lejos, podría correr por el gran estado de Alabama. Corrí derecho hacia el océano. Y cuando llegué, noté que ya había llegado lejos. Y que quizá, debía dar la vuelta y continuar corriendo»

«Haz lo mejor que puedas con lo que Dios te ha dado»

«Claro que todos somos diferentes, Forrest. Si Dios hubiese querido que fuéramos iguales, nos hubiera puesto a todos aparatos en las piernas.

«No sé si todos tenemos un destino o estamos flotando casualmente, como en una brisa. Yo creo que pueden ser ambas. Puede que ambas estén ocurriendo al mismo tiempo»

«¡Corre Forrest! ¡¡Corre!!»