Filtran la duración de Vengadores: Endgame y se confirma que será la más larga de la historia de Marvel

Actualizado 26/03/2019 a las 19:26

Los hermanos Russo, directores de Vengadores: Endgame, alardearon hace no mucho de que en las pruebas con público que habían hecho para ir «testando» el filme, nadie se había levantado para ir al baño. Y eso que el montaje por aquel momento disparaba la duración por encima de las tres horas. Parece que la escabechina de sangre, muerte y destrucción con la que se cierra la saga Vengadores deja a la gente pegada a su asiento.

Ahora se ha confirmado que el montaje definitivo no ha sufrido muchos recortes. Así, Vengadores: Endgame durará 182 minutos, según ha filtrado por error la web de venta de entradas Fandango sin que nadie de Disney los haya desmentido.

Si esa duración se mantiene, Vengadores: Endgame se convertirá en la película del Universo cinematográfico de Marvel más larga de su historia, y en la primera que supera las dos horas y media de duración. Hasta ahora, el récord lo sustentaba Vengadores: Infinity War, con 149 minutos.

En febrero, durante las pruebas de «Endgame», los rumores apuntaban a estas tres horas de duración y los hermanos Russo no dudaron en buscar el apoyo de los fans para salirse con la suya. «Disney no está de acuerdo con lo que es lo mejor de la historia», dijeron Joe y Anthony Russo: «Seguimos trabajando en ella, no está terminada. Es la película que culmina una saga de 22 películas y hay una gran cantidad de historias en las que profundizar», explicaron. «Cuando tienes que contar una historia realmente complicada y quieres tener vínculos emocionales fuertes con los personajes, se requiere una base muy sólida».

El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, afirmó previamente que «Endgame» no tendría limitación de duración: «Vamos a lanzar la película con su duración exacta para que sea perfecta», dijo. «Cada película debe dar la sensación de que dura una hora y 45 minutos. Hay películas que duran 90 minutos y te parecen cuatro horas. Y otras de tres horas y media que se te pasan volando. Todas las versiones de «Endgame» hasta el momento, y las que estamos perfeccionando, transmiten muy buenas sensación», dijo el mandamás de Marvel.