Festival de Cannes 2021: Las reticencias a las plataformas restarán brillo a la alfombra roja

Ya está aquí el Festival de Cine de Cannes con un año y dos meses de retraso. El año no tiene ya la menor importancia, pues el mundo entero ha asumido el agujero negro de 2020; pero los dos meses de retraso, pues se celebraba tradicionalmente en mayo, pasarán una factura a los invitados y asistentes a esta edición de Festival que aún no sabemos a cuánto asciende. La celebración en julio, con el verano y los veraneantes frotándose las manos en ese núcleo de la Costa Azul , con la calina y el bochorno ofreciendo tickets gratis en las habituales colas interminables de críticos y cinéfilos para entrar en las salas, puede aportarle al festival un entretenimiento añadido al mero placer de ver películas. Y conviene, además, prepararse para los inconvenientes propios de las medidas sanitarias ineludibles, como son la presentación cada 48 horas de un test PCR o de antígenos negativo, es decir que habrá que ir renovándolo día sí, día no, para lo cual hay que tener narices y palillo que las socave . El hecho de llevar mascarilla y de tener que controlar la temperatura personal ante los termómetros medidores de la puerta –tras largas esperas a la solana– será algo que iremos resolviendo día a día. Sudores fríos solo de pensarlo.

No se celebró el festival de 2020, pero hay que prever que esta edición de 2021 será inolvidable, y ojalá que también lo sea por la calidad de la programación y de las películas que se presenten. La idea, de antemano, es que cualquier película será buena con tal de salir de la calle y meterte al cine, aunque la película sea de Apitchatpong Weerasethakul, el pelmazo de Bruno Dumont o cualquiera de la corte habitual de cineastas franceses de Francia y franceses del mundo exótico que tanto gustan a los programadores de Cannes.

Para todos los gustos

Marion Cotillard protagoniza ‘Annette’, el musical de Leos Carax que inaugura Cannes 2021

Ocasiones para escabullirse de la calle no faltarán, pues han programado veinticuatro títulos en competición, más otros nueve en la Sección Oficial no competitiva, y otros dieciocho más en lo que llaman Sesiones Especiales. Es decir, medio centenar de películas que le den sentido a ponerse las narices como un colador a base de pruebas PCR. Se inaugura con ‘Annette’, un musical de Leos Carax , un director que entusiasma mucho aquí y en los ambientes festivaleros y que algunos (pocos) lo tememos más que a una inspección de Hacienda. En fin, casi dos horas y media de Carax con Adam Driver y Marion Cotillard de protagonistas.

Además de ‘Annette’ y de ‘Memoria’ y de ‘France’, de los citados Apitchatpong Weerasethakul y Bruno Dumont, hay títulos y directores que todos conocemos, para bien y para mal, según gustos y actitudes, como Wes Anderson, que presenta ‘The French dispatch’, una película que ya estaba anunciada para la edición de 2020 que no se celebró; Anderson, o su película, no han tenido mejor cosa que hacer que esperar a la de este año, lo cual le agradecemos. También estará Nanni Moretti con ‘Tres pisos’; el iraní Asghar Farhadi con ‘Ghahreman (A hero)’; Paul Verhoeven con ‘Benedetta’ , y unos cuantos cineastas franceses sin los cuales el festival se siente desnudo, como Jacques Audiard (‘Les Olympiades’), François Ozon (‘Tout s’est bien passé’) o Arnaud Desplechin (‘Tromperie’). El cine americano será escaso en esta edición, pero lujosillo, pues además de Wes Anderson el paciente, también vienen a competir Sean Penn, con su película ‘Flag Day’ y Sean Baker con ‘Red Rocket’, que ojalá sea tan particular y estimulante como la anterior, ‘The Florida project’.

Otros directores que estarán ahí a por la Palma de Oro y que conviene tenerlos en cuenta de antemano son Mia Hansen-Love, pareja de Olivier Assayas, el israelí Nadav Lapid, el noruego Joachim Trier, el ruso Kirill Serebrennikov, el húngaro Ildikó Enyedi, el japonés Ryusuke Hamaguchi, la francesa Catherine Corsini, el australiano Justin Kurzel y la también francesa Julia Ducournau, que presenta ‘Titane’ y que estuvo en el Festival hace unos años con una película, ‘Crudo’, que revolvía literalmente las tripas.

¿Y el cine español? Pues, como es habitual, ni siquiera brilla por su ausencia. De acuerdo en que no está, pero ¿alguien lo esperaba? No es fácil imaginarse a Spike Lee, el presidente del jurado este año, preguntando por la película española a competición .

Apagón de Hollywood

El filoso tema de la presencia de estrellas, es decir, de estrellas del cine americano, se ve afectado en Cannes por diferentes motivos, no siendo el principal de ellos la pandemia. La postura del festival frente a las grandes plataformas, que es, digamos, reticente, pero conciliadora, aunque este año han declinado asistir los de Netflix con la última película de Jane Campion, ‘The power of the dog’... Un problema a resolver por Thierry Frémaux , el director del Festival, pues ha visto la buena acogida que tienen en los últimos años las plataformas, el cine americano y sus ‘vedettes’ en otros certámenes internacionales, como Venecia y Toronto, lo cual le ha mermado algo de brillo a su alfombra roja, a la que, desde luego, no faltarán todos los nombres importantes del cine-guía francés y de ‘rodalías’. Y también se espera al grupo de valientes americanos, comandados por Sean Penn, Adam Driver (del bracete de Marion Cotillard), Jodie Foster y, por supuesto, Spike Lee, que, como está en el jurado, no podrá darle la turra a los festivaleros por la Croisette. Que se vaya lo uno (los incómodos test PCR) por lo otro (las brasas spikelianas).