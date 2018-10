El Festival de Albacete consolida su Mercado del Audiovisual «Abycine Lanza»

Actualizado 19/10/2018 a las 19:05

El jueves comenzó la tercera edición del Mercado del Audiovisual Independiente 'Abycine Lanza' que durante las tres jornadas de Mercado Albacete volverá a convertirse en el lugar de reunión de directores y profesionales de la industria audiovisual independiente española e internacional.

El objetivo principal de 'Abycine Lanza' es el de ayudar a que los proyectos más arriesgados puedan salir adelante. Uno de sus pilares fundamentales son las dos categorías a concurso para proyectos en fase de desarrollo o postproducción, según ha informado la organización en nota de prensa.

Este año hay 25 títulos compitiendo por los premios, dos de 15.000 euros cada uno para proyectos en desarrollo y otro de 7.000 euros para proyectos en postproducción.

Entre los seleccionados de 2018, los nuevos proyectos de productoras como 'Aquí y Allí Films', 'Pantalla Partida', 'Lastor Media' y de grandes promesas del cine español como María Pérez, Chema García Ibarra, Belén Funes, Lois Patiño o Adán Aliaga y Àlex Lora, entre otros.

Todos ellos defenderán los proyectos en varias sesiones de 'pitchings' y de encuentros 'one to one' ante productores, distribuidores y agentes de venta interesados en desarrollar, invertir y colaborar en películas españolas independientes.

Grandes títulos

Las películas independientes "más destacadas y elogiadas" de los últimos años han pasado por 'bycine Lanza' en ediciones anteriores en fase embrionaria como 'Verano de 1993' de Carla Simón o 'Julia Ist' de Elena Martín, 'El mar nos mira de lejos', de Manuel Muñoz Rivas, ganador del Work in Progress 2017, 'Carmen y Lola', de Arantxa Echevarría, que ha estado presente este año en la Quincena de Realizadores del Festival de Cine de Cannes.

Además, el reciente ganador de la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián de este año, el documental de ficción 'Entre dos aguas' de Isaki Lacuesta (La termita Films) que fue el ganador del Foro Work-in-Progress de 2017 y de su ayuda de 7.000 euros destinados a la post-producción. Isaki Lacuesta presentará la película este sábado, 20 de octubre, dentro en la sección Talentos Lanza del XX aniversario de Abycine-Cine Independiente.

Otro de los títulos que ha pasado por 'Abycine Lanza' y se proyectará este año en el festival es 'Ana de día', la opera prima de Andrea Jaurrieta que participa en la sección oficial a concurso 'Abycine Indie'.

Invitados que brillan

En cuanto a los invitados, este año el mercado cuenta con un aumento en la presencia de profesionales del sector audiovisual, autoridades y expertos. Esmeralda Monferratu, de la productora griega Faliro House, responsable de películas como 'Langosta (Lanthimos)' o 'Before Midnight (Linklater)' y coordinadora del Laboratorio de guion de Sundance en el Mediterráneo, Isona Admetlla, del World Cinema Fund del Festival de cine de Berlín ó Li Fang y Xing Tiany del China New Media & Short Film Festival*estarán entre los invitados internacionales.

También se darán cita varios de los responsables de las principales distribuidoras independientes y agentes de venta de nuestro país y del extranjero como, por ejemplo, Diana Santamaría de Capricci Films, Manuela Díaz, de Inside Content, Carlos R. Ríos de NouCinemart, Hugo Serra y JJ Montero de Con Un Pack, Alex Lafuente de Bteam Pictures ó Ramiro Ledo de Numax.

Mod Producciones, la productora de Fernando Bovaira, estará también presente en el Mercado para conocer el trabajo de los directores presentes en él y para estudiar la posibilidad de participación en alguno de los proyectos seleccionados.

El encuentro organizado por Castilla-La Mancha Media y 'Lo Veo' (iniciativa de Forta) abrirá el Mercado el jueves 18 y a él concurrirán todos los jefes de programación y varios jefes de antena de cada uno de los canales autonómicos, además de varios expertos en contenidos digitales interesados en explorar canales de unión de contenidos audiovisuales en su entorno digital autonómico.

También destaca la presencia en el Mercado de diversas instituciones como la Castilla La Mancha Film Comission, la ECAM, la Unión de Cineastas, Zineuskadi o el Doha Film Institute.

Actividades para la industria

Además, entre las actividades programadas dentro de ésta tercera edición de 'Abycine Lanza', Jaime Rosales impartirá un taller de dirección para acreditados. Será este domingo, 21 de octubre, a las 13.00 horas.

Este sábado, 20 de octubre, también tendrá lugar un taller teórico-práctico orientado a dar las pautas esenciales para la distribución de cortometrajes, impartido por Carmen Serrano de la Agencia Andaluza de Industrias Culturales. El plazo para solicitar las acreditaciones para estos talleres ya está abierto. Los interesados pueden consultar la información en 'www.abycine.com/lanza'

'Abycine Lanza' cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su Programa de Internacionalización de la Cultura Española (PICE) en la modalidad de Visitantes.