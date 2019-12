Fernando Meirelles: «Cuando todos hablan de construir muros, el Papa Francisco pide construir puentes»

Actualizado 22/12/2019 a las 00:55

El camino cinematográfico de Fernando Meirelles comenzó en el infierno de las favelas de « Ciudad de Dios», y han tenido que pasar 16 años para encontrar la redención de mano de Benedicto XVI y Francisco en « Los dos papas», en la que recoge el histórico momento en el que Ratzinger renuncia al Pontificado.

El director brasileño ha entregado tres años de su vida a un proyecto que comenzó como un biopic del Papa Francisco y que derivó en un preciso duelo dialéctico entre dos figuras históricas a las que prestan su voz y su alma dos actores de la talla de Anthony Hopkins y Jonathan Pryce. En este tiempo, Meirelles se ha convertido en algo parecido a un experto de la Iglesia, aunque solo sea a fuerza de leer casi todo lo relacionado con los Papas, y confiesa que las palabras que pronuncian los actores salen de sermones, encíclicas o discursos de ambos. Tan solo hay tres concesiones a la ficción, los tres encuentros que Jorge y Joseph tuvieron en privado, y en los que el director aprovecha para ponerlos a ver un partido del Mundial entre Argentina y Alemania y a comer pizza en una sala contigua a la Capilla Sixtina.

Educado en el catolicismo -aunque lleva ocho años sin ir a misa-, Meirelles ensalza la labor de los pontífices en una película que un sector ha visto como «propaganda del vaticano» y otro como una injusta «caricatura» sobre Ratzinger. Él prefiere situarse en el medio, algo que dice haber aprendido de los personajes que tanto ha estudiado. «Creo que esta película es, sobre todo, honesta. No es una película sobre el Vaticano sino sobre la tolerancia. El mundo está muy polarizado, y en ese contexto aparecen dos personas que, pese a no estar en todo de acuerdo, llegan a un lugar común a través de la palabra», reflexionaba el cineasta en una reciente visita a Madrid. «Cuando todos hablan de construir muros, Francisco pide construir puentes», sentencia. «Y Benedicto no es tan diferente de Francisco como puede parecer».

Conseguir la bula papal

Desde los jardines de la casa de verano del Papa hasta la Capilla Sixtina (en una impresionante réplica) hasta la Plaza del Vaticano, Meirelles introduce su cámara en los más íntimo de dos hombres que dialogaban en privado ante la incesante mirada de 1200 millones de católicos. Mientras las conversaciones se suceden, el cineasta introduce «flashback» que recogen la juventud Bergoglio -incluyendo el episodio más negro de la dictadura argentina- y el escándalo de «Vatileaks» que, para algunos, terminó por desgastar el Pontificado de Benedicto.

Pese a todo, Meirelles consigue la bula papal. O al menos eso cree. Hace apenas un mes, visitó el Vaticano y proyectó la película ante algunos cardenales, entre ellos Peter Turkson, uno de los más cercanos a Francisco. «Le pregunté si le había parecido que fui muy duro y me dijo que al revés, que había sido muy leve. Me pidió un DVD y me prometió que se lo enseñaría a Bergoglio», presume confiado, como si supiera que tiene ganado el cielo.