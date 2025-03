Fernando Colomo, Salva Reina y Antonio Resines, protagonistas de la Gala FIBABC 2019

El corto se vistió de largo en el Palacio de la prensa para celebrar la gala de premios de la IX edición del Festival Iberoamericano de Cortometrajes ABC . Un evento que demostró una vez más que en el mundo del corto el talento es kilométrico, algo que se hace patente en « La Tierra llamando a Ana », de Fernando Bonelli, que se alzó con el premio al mejor corto FIBABC 2019.

El cómico Dani Delacámara fue el maestro de ceremonias de una gala cargada de humor y emoción. Tanta como la que se palpaba cuando, durante la proyección de algunas de las mejores escenas de los cortos participantes, los asistentes rompían en aplausos improvisados al ver sus trabajos en la pantalla gigante de uno de los últimos templos del cine que resisten en la Gran Vía madrileña. La misma alegría que no podían disimular los premiados, muchos de ellos jóvenes que desde el escenario mostraban una sonrisa tan amplia como el futuro que se les aventura en el mundo del cine y que ABC apadrina con estos premios.

No se quisieron perder la gala rostros populares, como los actores Salva Reina, Miguel Rellán, Antonio Resines, Mabel Rivera, Laia Manzanares, Mónica Pont, Bárbaba de Lema, Alberto Amarilla, Alejandro Casaseca, Bruto Pomeroy o Javier Bódalo, quien ganó el premio al Mejor Actor por su papel en «Scratch», de David Valero. También asistieron a la gala los directores de cine Esteban Roel y Juanfer Andrés («Musarañas») y Fernando Colomo , que recibió el Premio de Honor a toda una carrera de manos de Antonio Resines.

«Me emociona este premio porque es de un festival de cortos, y ahí empezamos todos. El FIBABC hace un trabajo maravilloso. Gracias», celebró el veterano cineasta (más de 25 títulos a sus espaldas) desde el escenario, siempre abrazado por Antonio Resines, que respondió: «Gracias a festivales como este y a la gente que se arriesga porque muchos de los que estamos aquí lo estamos por ellos. Y en mi caso es más evidente porque el productor de mi primera película fue Fernando Colomo», lanzó con toda la sala en pie.

Cifras de vértigo

De los 1000 cortos llegados este año a FIBABC se seleccionaron más de 500 para participar en las tres secciones oficiales. Hace unas semanas, un Jurado en el que figuraban la actriz y directora Lola Rùi, el actor Alejandro Casaseca, los críticos de cine Oti Rodríguez Marchante y Juan Antonio Moreno, la actriz de La Cubana Virginia Melgar, los realizadores Claudia Negro, Paolo Jaré y Carlos García-Vidal y la actriz Saida Santana, entre otros, eligió a la mayor parte de los cortos ganadores. El Gran Premio del Jurado recayó en la obra «La Tierra llamando a Ana», de Fernando Bonelli, un corto brillantemente protagonizado por Javier Pereira y Laia Manzanares (mejor actriz), y que está en la carrera por los Goya.

El escritor y director de FIBABC Pedro Touceda abrió el acto con un breve discurso y comentó que «en 2020 celebraremos la X Edición del FIBABC, edición en la que prometemos muchas sorpresas» .

Uno de los momentos estelares de la noche lo protagonizó Salva Reina, quien, junto a Maggie Civantos ha protagonizado la exitosa serie de Televisión Española «Malaka», por la que recibieron el Premio al Personaje Audiovisual del Año (actor) y (actriz). «Gracias por pensar en mí. Un trozo grande del premio es para los compañeros. Me hace ilusión los premios de Malaka, porque es de esos rodajes donde te dejas el alma», dejó escrito la intérprete. «Gracias a todos los que están a nuestro lado y a los que nos aguantan las tonterías. En esta profesión tan bonita, me gustaría acompañar y apoyar a todos los compañeros actores que en este momento no tienen trabajo. Nos veremos pronto en los rodajes. Y a los directores que se arriesgan a romper etiquetas. Gracias por la valentía. Y al festival, porque trabajáis para que la cultura esté viva », dijo el actor, que en apenas cinco minutos en el escenario fue capaz de robar el corazón a la sala.

En esta edición de FIBABC han participado cortos de 20 países. Aparte de España y Portugal, se han recibido trabajos de Honduras, Argentina, Perú, Brasil, El Salvador, México, Venezuela, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Cuba, Chile, Uruguay, Paraguay y Ecuador, entre otros. El visionado total de los cortos participantes superó largamente el millón de plays.