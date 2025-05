Los Goya deciden esta noche el duelo entre Alejandro Amenábar y Pedro Almodóvar

La fiesta del cine español siempre deja un trago amargo para uno de los favoritos. Es una visión pesimista, pero el vaso que ahora pueden ver medio lleno Alejandro Amenábar (17 nominaciones con « Mientras dure la guerra ») y Pedro Almodóvar (16, con « Dolor y gloria ») terminará por aguar los sueños de uno de ellos. Salvo que los académicos hayan votado como el rey Salomón, el titular de la noche será que uno se ha impuesto al otro en el duelo más esperado del nuestro cine, el de dos directores oscarizados y conocidos en el extranjero con títulos que son historia del cine patrio.

Desde antes de que se conocieran las nominaciones a los Goya , antes incluso del estreno, ya se aguardaba el enfrentamiento entre «Dolor y gloria» y «Mientras dure la guerra». La primera batalla, la de la taquilla, la ganó la cinta de Amenábar. Facturó once millones de euros frente a los casi seis de la del manchego. Pero el duelo definitivo es el de hoy. Y ahí el favorito parece Pedro Almodóvar, cuya película fue la elegida por la Academia para representar al cine español en los Oscar (donde salió con doble nominación) y el que lidera las apuestas. Eso sí, en unos premios donde el voto es secreto, lo que digan los académicos importa menos que lo que ponen en la urna. Se verá la diferencia entre lo que se dice en público y lo que se piensa en privado.

Aunque todas estas cavilaciones se pueden quedar en nada si la tercera en discordia, « La trinchera infinita » (de Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga) da la sopresa y se alza con el premio que les falta a sus creadores, el de mejor película y mejor dirección. Con «Handia», su anterior título, consiguieron diez estatuillas: solo les faltaron las principales.

La incógnita de Marisol

En el apartado interpretativo todo parece más despejado: Antonio Banderas («Dolor y gloria») es el favorito y Belén Cuesta («La trinchera infinita») parece que se subirá al escenario con permiso de Marta Nieto («Madre»). Sin embargo, la actriz que todo el mundo está esperando ver es Pepa Flores . La malagueña recibe el Goya de Honor en su propia ciudad, aunque por el momento no ha confirmado que romperá su ostracismo para recibir el cariño de una profesión que decidió abandonar hace décadas, cansada de estar bajo la sombra de su propia Marisol. Para paliar la ausencia, la cantante Amaia y Celia Flores cantarán temas de la niña prodigio. No será la única actuación musical de la noche: Pablo Alborán, Ana Mena, Rayden y Antonio Banderas con su espectáculo «A Chorus Line» pondrán ritmo a la gala (22.00 horas, La 1 de TVE) que presentan por segundo año consecutivo Andreu Buenafuente y Silvia Abril.

Los presentadores ya anunciaron que no serían sarcásticos con los presentes. «Es su fiesta y no estamos para dar caña a nadie. El que quiera subir y reivindicar, podrá hacerlo en libertad», dijo Silvia Abril. Entre esos presentes estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que modificó su agenda para acudir a Málaga. Lo hará rodeado de dos de sus ministros, el de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y el de Consumo, Alberto Garzón. Conocido ya que a los presentes no les «darán caña», falta por ver si con los ausentes -como Vox, que dijo que no aceptaba la invitación- sí se atreven.