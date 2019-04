La familia de JRR Tolkien, contra el biopic sobre el creador de «El señor de los anillos»

Actualizado 24/04/2019 a las 10:41

El esperado biopic sobre la vida del escritor británico JRR Tolkien, creador de la popular saga literaria «El señor de los anillos», no parece haber gustado a la familia del autor que, a pesar de no haber visto todavía la cinta, ha afirmado que nadie ha contado con su colaboración en la producción del filme y que la narración sobre la vida y obra de Tolkien ha sido realizada por personas ajenas a sus descendientes. No es la película, aclara la familia, una biografía «fiel» a la vida del escritor: «No han aprobado, autorizado ni participado en la creación de la película», asegura un representante del clan a «The Hollywood Reporter».

El biopic sobre la figura de JRR Tolkien, uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura, llegará a las salas españolas en junio de este año y corre a cargo del directo Dome Karukoski, con Nicholas Hoult y Lily Collins como protagonistas. En el primer adelanto de la película, que se estrena en mayo en las salas de EE.UU., puede verse como la historia entremezcla elementos propios del universo ficticio con dos de las experiencias que marcaron profundamente al escritor, lingüista y profesor universitario, huérfano desde los doce años de edad, e influyeron en su obra: sus años como estudiante en Pembroke College y su participación en la Primera Guerra Mundial.

Esta es la sinopsis del esperado trabajo de Dome Karukoski: «Tolkien explora los años de formación del escritor huérfano en su búsqueda de la amistad, el amor y la inspiración artística en el grupo de inquietos estudiantes del que forma parte. En este contexto se produce el estallido de la Primera Guerra Mundial, que amenaza con destrozar esta 'asociación'. Todas estas experiencias inspirarían a Tolkien a escribir sus famosas novelas».

Dirigida por Dome Karukoski (Tom of Finland) y escrita por David Gleeson y Stephen Beresford, el reparto de Tolkien lo completan Colm Meaney, Anthony Boyle, Patrick Gibson, Tom Glynn-Carney, Craig Roberts, Laura Donnelly, Genevieve O'Reilly, Pam Ferris y Derek Jacobi. El equipo de producción de Tolkien lo conforman Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready y Kris Thykier.