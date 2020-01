El exorcismo de Roman Polanski

Actualizado 03/01/2020 a las 10:54

La figura de Roman Polanski está polarizando a una sociedad francesa inmunizada al movimiento #MeToo hasta el estreno del filme «El oficial y el espía». Cinco días antes de su puesta de largo en Francia, la fotógrafa Valentine Monnier aseguró en el periódico «Le Parisien» que, en 1975, Polanski la golpeó y la violó en su chalet de Suiza. Según Monnier, los hechos ocurrieron dos años antes de que el director drogara, violara y sodomizara a Samantha Geimer, de trece años, en California.

En un intento de separar al hombre del artista, Polanski presentó con gran éxito su película en el Festival de Venecia, pero no pudo hacer lo propio en Francia, donde Valentine Monnier y la actriz francesa Adele Haener participaron en varias marchas contra su obra. Pese al escándalo que desde hace tantos años persigue al director de «Chinatown», Polanski se mira al espejo de esta narración sobre los doce años de lucha de Alfred Dreyfus -que llevaron a Émile Zola a escribir su famoso artículo «J’acusse»-, se defiende de las acusaciones y asegura «ser otro judío perseguido, en esta ocasión por el neofeminismo McCarthista. La gente que me persigue no sabe nada del caso. Mi trabajo no es mi terapia, aunque debo admitir que me son familiares las tácticas de persecución que aparecen en la cinta, eso es lo que claramente me ha inspirado», asegura en las notas de prensa de la cinta.

Es lógico, pues, que muchos vean en esta hagiografía sobre Dreyfus un ajuste de cuentas de un director catalogado como depredador sexual. «No quiero pelear porque sería como luchar contra molinos de viento», explicó el autor polaco en una entrevista con el periodista francés Pascal Bruckner. En el encuentro con el galo, cuya novela «Bitter Moon» se convirtió en una película de Polanski protagonizada por Hugh Grant y Kristin Scott Thomas, también habló sobre el asesinato de su esposa, Sharon Tate, a manos de la familia Manson en 1969, un fatídico suceso al que el director culpa de desencadenar su persecución. «La prensa se apoderó de la tragedia, fueron incapaces de asimilarla y la retrataron de la manera más despreciable, incluyendo que yo fui una de las personas responsables de su asesinato por su trasfondo de satánico», considera Polanski, que ahora trata de desacreditar las acusaciones de abuso sexual contra él: «Son historias absurdas de mujeres a las que no he visto en mi vida. Me acusan de cosas que supuestamente sucedieron hace casi cincuenta años».

Amenazado siempre por la polémica, el cineasta polaco, de 86 años, superviviente del Holocausto, tiene prohibido volver a EE.UU. desde 1977, aunque en 2002 la Academia de Cine reconoció su trabajo como director en «El pianista» con un Oscar. Ahora que la campaña del #MeToo ha reavivado las protestas contra él, recupera la historia de Dreyfus, sobre un error judicial, defendiendo que podría volver a ocurrir hoy en día. «Todos los ingredientes están ahí para que suceda. Acusaciones falsas, procedimientos judiciales pésimos, jueces corruptos y, sobre todo, redes sociales que condenan sin un juicio justo o un derecho de apelación».

Pese a los detractores, Dreyfus contó con la defensa de Zola, que le dedicó la portada del 13 de enero de 1898 de «L’Aurore». El escritor destapó las irregularidades del proceso y se exilió para no ser encarcelado por injurias al Ejército. Dreyfus fue repatriado y juzgado de nuevo el 10 de septiembre de 1899. Como no le podían pedir perdón ni exonerarlo, lo condenaron otra vez, aunque finalmente fue indultado por el Gobierno. En el filme, Jean Dujardin, oscarizado por «El artista», interpreta a George Picquart, el defensor de Dreyfus, mientras que el actor Louis Garrel retrata al acusado.