La eterna pesadilla de Woody Allen: la venganza de Mia Farrow que convirtió al cineasta en un paria HBO España estrena 'Allen v. Farrow', un documental partidista donde la actriz desmonta la defensa del director de 'Annie Hall'

Lucía M. Cabanelas SEGUIR Madrid Actualizado: 22/02/2021 14:09h

No hay mejor golpe que un oportuno contraataque. Rumiado a lo largo de los años y cargado de rencor, acicate de toda buena venganza. Un mes después de que Mia Farrow descubriera las «fotografías pornográficas» de Soon-Yi y Woody Allen, acusó al cineasta de abusar de otra de sus hijas, Dylan, relegando a las sombras, y a las dudas, la otrora luz que envolvía al genio de la comedia. Apenas unos meses después de que el director de ‘Annie Hall’ descargara en sus memorias, ‘A propósito de nada’, todas las culpas vertidas contra él, la actriz vuelve a la carga con ‘Allen v. Farrow’, una serie documental que estrena este domingo HBO España. A través de cuatro capítulos, y con la inestimable ayuda de los directores Kirby Dick y Amy Ziering, con experiencia en casos de abusos sexuales, Farrow remata al que fuera su pareja durante doce años.

Respaldada con un puñado de testimonios, todos de su séquito, la intérprete hace imposible la defensa del director, cuya voz resuena en los fragmentos del audiolibro de sus memorias, que, en una maniobra digna de Sun Tzu o de la más cruel manipulación, hábilmente apoyan cada palabra de Farrow. Nadie defiende peor a Woody Allen que el propio Woody Allen...

El documental 'Allen v. Farrow' parece otra muestra del delirio de la actriz, nada que ver con la realidad en la que se exoneró a su expareja (dos veces) y en la que Mia Farrow distaba mucho de esa imagen de buena madre que alardea. En numerosas ocasiones tanto Moses como Soon-Yi declararon que la intérprete tenía una relación enfermiza con Ronan (antes Satchel), que empleaba a sus hijas adoptivas en labores domésticas y que, lejos de ser todo sonrisas y abrazos, como muestran los vídeos caseros que con esmero emiten los cuatro capítulos, les agredía e insultaba. «Mia nunca fue buena conmigo. Con Woody tuve la oportunidad de ser cuidada por alguien, así que salí corriendo. Hubiese sido estúpida si me hubiese quedado con Mia», reconoció Soon-Yi en una entrevista en 'Vulture' que 'Allen v. Farrow' omite por completo.

Tampoco aparece ningún testimonio de Moses, que vinculó la muerte de tres de sus hermanos (cuyas voces utiliza el documental) al comportamiento tóxico de su madre. Llegó a encerrar a Thaddeus, parapléjico tras enfermar de polio, y abandonó a su suerte a Lark, que murió de sida en 2008 sin la menor compasión de Farrow. «La mayoría de los medios atribuyen la muerte de mi hermana Tam a un fallo cardiaco cuando tenía 21 años. Sin embargo, Tam sufrió depresión durante toda su vida, enfermedad que se vio exacerbada por la negativa de mi madre de llevarla a un especialista. Una tarde del año 2000, tras una gran pelea con Mia que terminó cuando mi madre se marchó de casa, Tam se suicidó con una sobredosis de pastillas. Mi madre le diría a otras personas que la sobredosis había sido accidental, argumentando que Tam era ciega y que se había equivocado de patillas. Pero Tam tenía una memoria de hierro y, por supuesto, su ceguera no le impedía contar las pastillas». Moses también defendió a Woody Allen de las acusaciones de abuso sexual contra Dylan, asegurando que el director nunca estuvo solo con ella aquel 4 de agosto de 1992. Por supuesto, el documental de HBO también omite el testimonio de Moses, básicamente porque no es últil en su campaña de lavado de imagen de Farrow.

La canción que inspiró la denuncia

Nada tiene que decir esta supuesta objetiva y completa investigación de Dory Previn, antaño mejor amiga de Mia Farrow que, sin haber intercambiado antes palabra con Woody Allen, le llamó y le contó, tal y como el cineasta asegura en sus memorias, que la actriz «era una embustera». «Me mencionó una canción que ella había compuesto cuya letra se refería a un encuentro que tenía lugar entre una niñita y su padre en un desván. La canción se llama 'Papito en el desván' y la letra dice: "Y él tocará el clarinete cuando yo me desespero con mi papito en el desván". Me contó que a Mia le gustaba cantarla u estaba segura de que se había inspirado en ella para ambientar en un desván cierta denuncia falsa de abuso sexual», escribe Allen en 'A propósito de nada'.

'Allen v. Farrow' reincide, en cambio, en las acusaciones que dos dictámenes de expertos descartaron en 1993, cuando médicos del hospital Yale-New Haven y del Centro de Bienestar Infantil de Nueva York investigaron el caso y determinaron que Dylan Farrow no había sufrido ningún tipo de abuso por parte del cineasta. «Según nuestro dictamen, Dylan no fue sexualmente abusada por el señor Allen. Más aún, creemos que las declaraciones videograbadas de Dylan y las que efectuó ante nosotros durante nuestra evaluación no hacen referencia a sucesos reales que le hayan ocurrido el 4 de agosto de 1992», informaron los expertos, que aseguraron no poder determinar si esa fantasía era fruto de la invención de «una niña emocionalmente vulnerable atrapada en una familia perturbada», que Dylan «fue aleccionada o influida por su madre» o una mezcla de ambos supuestos.

El juez de la audiencia de custodia, Elliot Wilk, declaró a Woody Allen inocente pero rechazó culpar a Farrow de aleccionar a Dylan. Además, el juez le permitió al director visitas supervisadas a Ronan pero no a Dylan, con la que no ha vuelto a estar desde entonces. Sí aparece en 'Allen v. Farrow' el fiscal del estado de Connecticut Frank Maco, que explica en el documental que, «aunque había causa probable», no quiso someter a la pequeña «al circo mediático de un juicio». Nada del «perfume barato» con el que Maco se presentaba sin anunciar en casa de Farrow, ni de cómo esta se maquillaba y salía a comercon él mientras el fiscal llevaba a cabo una ¿imparcial? investigación del caso.

El documental 'Allen v. Farrow' promete documentos inéditos pero solo abunda en la artillería de una actriz despechada por la traición de su expareja con su hija adoptiva. Es potente la confesión de Dylan pero, vista la trayectoria de una actriz que todavía masculla el rencor de la traición, cuesta no ve ren su relato la mano de Farrow. Mientras, el director de 'Días de radio' sigue siendo un paria en su país, y este tipo de contenidos sensacionalistas y parciales sirven de metralla para seguir convenciendo a quienes ya están de sobra convencidos.