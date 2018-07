La española que arrasa en Hollywood advierte sobre el cine patrio: «Aquí falta industria»

Actualizado 04/07/2018 a las 06:06

Se le ocurrió hacer «Lo imposible» en el aparcamiento de un supermercado, mientras escuchaba llorando el relato de la superviviente María Belón antes de hacer la compra semanal. Ayudó a sacar adelante «El orfanato» y «Un monstruo viene a verme», y tampoco le tembló el pulso al dar el salto a Hollywood, con «Jurassic World: El reino caído», que ya ronda los mil millones de recaudación mundial.

Belén Atienza, fiel productora de J.A. Bayona, ha demostrado que las superproducciones y España pueden ser compatibles. Aunque todavía es necesario ese «empujón». «Es deprimente pero aquí falta mercado (...) algo para crear industria», atiza. Una que fue «muy importante durante la época de Franco pero ya no hay», aseguró sobre las dificultades para que la última parte de la saga jurásica se rodase en España, como ambos intentaron. Finalmente se hizo en los británicos estudios de Pinewood porque «aquí las desgravaciones todavía no son lo suficiente competitivas», reprochó en un coloquio la Academia de Cine. «Esto es un negocio y tenemos que creernos que podríamos competir mejor que otros, muchos no tienen lo que tenemos», advirtió.

De hecho, en Los Ángeles las películas tienen otro tipo de proyección, principalmente porque «el cine independiente internacional lo están financiando las grandes fortunas, que buscan fomentar valores sociales o educativos» y ven la industria como un negocio, no como un gasto, explicó Atienza. Allí, los estudios parecen querer corregir el desequilibrio entre hombres y mujeres en la industria, y por eso «Hollywood busca mujeres para dirigir superproducciones». El problema, aclaró, es que «a algunas les ha costado tanto encontrar su voz que no quieren trabajar para otros».

La productora, que alabó la forma de rodar de las películas de estudio y la importancia que le dan a la organización, asegura que allí cuesta más cambiar decisiones porque son «tan caras que cualquier pequeño detalle tiene que estar pensadísimo». «El tamaño da menos independencia pero te ampara», asegura Atienza, cuya presencia fue una de las condiciones que impuso Bayona para firmar la última de «Jurassic World». Ella le devolvió el favor, desarrollando un papel que pasaba por «canalizar todo lo que supone la película y proteger a Jota», porque, contó, «Los Ángeles no es lugar en el que te sientas cómodo yendo solo».

Aunque las diferencias se sobrellevan mejor cuando, a pesar de tratarse de una película de Hollywood, su rodaje se lleva a cabo en Londres, mucho más cerca de casa. «Lo psicológico siempre afecta». De hecho, en Europa se mantiene la tradición independiente, más personal, mientras que allí es todo más «frío y mecánico», comentó.

No todo han sido aprendizajes en este periplo hollywoodiense de Atienza y Bayona. La productora, abogada de profesión, y el director de «El orfanato» también dejaron su huella en la meca del cine. «Jota tiende a integrar muchísimo en la creación a los diferentes equipos, y eso es muy spielbergiano, que también lo hace. Bayona daba libertad para que se propusiesen cosas, y estuvo hasta el final, no como otros directores que dan indicaciones y se despegan», aclaró. Eso debió gustarle al Rey Midas del cine, con quien todavía mantienen el contacto para una futura colaboración juntos aunque, reveló, primero pretenden desarrollar un proyecto en español.

Si la figura del director es tan respetada como en España aunque no tenga el final cut, el guión no lo es tanto. Prima más cómo lucirá la historia que la historia en sí. «Una de las cosas con las que más hemos sufrido es que la producción se solapó con la última versión del guión. A las dos semanas del estreno no teníamos la película acabada, faltaba un plano –el del brontosaurio de la Isla Nublar–. Hemos llegado con la lengua fuera, pero no había opción de no llegar», dijo.