La película maldita de Woody Allen se estrenará en España

Actualizado 08/05/2019 a las 17:43

A Contracorriente films ha adquirido los derechos de Día de lluvia en Nueva York («A Rainy Day In New York»), la 50ª película escrita y dirigida por Woody Allen. La película es una comedia romántica sobre dos amantes de la universidad que pasan un fin de semana especial en Nueva York y los problemas en los que ambos se verán envueltos. Se estrenará en nuestro país el 4 de octubre de 2019.

Woody Allen siempre se rodea de grandes actores en sus películas y en su nuevo proyecto ha contado, por orden alfabético, con Timothée Chalamet («Call me by your name»), Elle Fanning («Mary Shelley»), Selena Gomez («Spring Breakers»), Jude Law («El talento de Mr. Ripley»), Diego Luna («Rogue One: Una historia de Star Wars») y Liev Schreiber («Spotlight»).

Además, el reconocido maestro Vittorio Storaro («El último emperador», «Dick Tracy») repite como director de fotografía después de sus colaboraciones con Woody Allen en «Café Society» y en «Wonder Wheel».

Tenemos el placer de anunciar que el próximo 4 de octubre estrenaremos en cines #DíaDeLluviaEnNuevaYork, la nueva película escrita y dirigida por Woody Allen, protagonizada por Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna y Liev Schreiber pic.twitter.com/dEhfQTZn3u — A Contracorriente (@acontrafilms) May 8, 2019

Woody Allen vuelve de nuevo a la gran pantalla después de títulos aclamados por el público y la crítica como "Wonder Wheel" (2017), «Café Society» (2016), «Magia a la luz de la luna» (2014), “Blue Jasmine” (2013), “Midnight in Paris” (2011), “Conocerás al hombre de tus sueños” (2010), ”Si la cosa funciona” (2009) y “Vicky Cristina Barcelona” (2008), que han demostrado la enorme expectación y fidelidad del público español hacía el genio neoyorkino.

A Contracorriente films estrenará Día de lluvia en Nueva York, la nueva película escrita y dirigida por Woody Allen, el 4 de octubre de 2019.