Dos entrevistas virales «resucitan» a Orson Welles

Orson Welles siempre está presente para los aficionados al cine, pero en estos últimos días ha vuelto a estarlo aún más gracias a dos entrevistas televisivas que se han vuelto virales en las redes sociales. Más en concreto, a dos determinados cortes de dichas piezas.

No es que se hayan recuperado milagrosamente en un archivo perdido. Ambas son bien conocidas, pero así de aleatorias son las reglas de las redes sociales. La más antigua de estas dos entrevistas data de 1960. Dirigida por Allen King , fue realizada en un hotel de París por Bernard Braden para la CBC (Canadian Broadcasting Corporation).

En este corte que se ha viralizado estos últimos días, y que empezó a tener una «nueva vida» el pasado 10 de agosto, Welles reflexiona sobre el arte y la amistad. «Ya. Lo he retuiteado y lo habéis visto. Pero es tan bueno que aquí va otra vez. La vida es más importante que el arte y que tu propia condición de artista», escribió en Twitter el director Álex de la Iglesia , que acumula más de 5.400 retuits.

Ya. Lo he retuiteado y lo habéis visto. Pero es tan bueno que aquí va otra vez. La vida es más importante que el arte y que tu propia condicion de artista. pic.twitter.com/dZTcSaB9eM — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) August 13, 2020

«La amistad. Por el gran Orson Welles», sintetizó Fran Hervías , senador de Ciudadanos. El escritor Juan Gómez Jurado también se hizo eco de la reflexión del director norteamericano: «Lo único que le pido a la vida es que, cuando esta acabe, pueda mirar atrás, aunque sólo sea un momento. Y poder afirmar con rotundidad lo mismo que dice este hombre, más sabio que todos nosotros juntos».

Son apenas dos minutos y cinco segundos que han generado miles de retuits y comentarios. Esta es la conversación, acorde a los subtítulos reproducidos en los tuits antes citados:

Bernard Braden : Es una pregunta impertinente. Quería preguntarle si alguna vez contrató a algún amigo en lugar de a la persona adecuada para un papel.

Orson Welles : Frecuentemente.

Braden : ¿Lo lamentó?

Welles : Frecuentemente.

Braden : ¿Volvería a hacerlo?

Welles : Sí... [carcajada del entrevistador] Porque no considero que el arte sea lo más importante. Ya te dije que prefiero cualquier otra forma de lealtad en la vida que el arte. Odio la concepción romántica sobre los artistas, que están por encima de todo lo demás. Creo que es lo último que debería hacerse. Sin duda, la amistad es más importante que mi arte. Tengo un gran respeto por la gente que sí aprecia su arte de esa manera. Y creo que son, probablemente, los artistas más valiosos. De modo que no defino cómo debería ser un artista, solo hablo del tipo de artista que soy yo.

Braden : ¿Es feliz así? ¿Le gustaría ser la clase de artista que son ellos?

Orson Welles : No, no, no. Para nada, porque en realidad no soy... No me considero a mí mismo como un profesional, fundamentalmente. Soy, básicamente, un aventurero. Y la gente que sí es seria, y es profesional, que es profundamente seria, a expensas de cualquier otro valor en la vida, es quizá la gente que hace las mejores aportaciones al arte. Yo no quisiera ser uno de ellos.

Bernard Braden : ¿Cree el principio de hacer un aporte?

Orson Welles : Sí.

Braden : ¿Cree que, en algún sentido, al dividirse a usted mismo de esta manera, diluye su aporte?

Welles : Probablemente.

Braden : ¿Cree que eso es algo malo?

Welles : No. No es malo para mí, quizá sí para el arte, pero como no considero el arte como lo más importante, ahí respondo a tu pregunta.

Braden : ¿Y a diablo con la posteridad?

Welles : Sí.

Es, por cierto, la misma entrevista en la que el director de «Ciudadano Kane» manifiesta su devoción por Ávila , corte que se viralizó tiempo atrás:

Braden : ¿En qué lugar querría quedarse a vivir si tuviera que establecerse?

Welles : Me gustaría vivir en España más que en ningún otro lugar en el mundo.

Braden : ¿Qué parte de España?

Welles : Ávila.

Braden : ¿Ávila? No lo conozco. ¿Dónde está eso?

Welles : En el centro de España. Un clima horrible, demasiado calor en verano, demasiado frío en invierno. Es un lugar extraño y trágico. No sé por qué siento algo muy especial por Ávila.

Cabe recordar que parte del rodaje de «Campanadas a medianoche» , de Welles, se desarrolló en Ávila , y que el director llegó a vivir en España, donde, por cierto, están depositadas sus cenizas.

Con Winston en la playa de Venecia

La otra entrevista que ha tenido estos últimos días cierto eco en las redes es del 27 de julio de 1970. Welles compareció en «The Dick Cavett Show» , un «talk show» de su país. Relajado, se fuma un puro mientras responde a las preguntas.

El momento más memorable es cuando cuenta una anécdota con Winston Churchill , después de que éste hubiese protagonizado «la victoria más grande de la historia moderna», como la califica el propio director. Tras ese triunfo, Churchill cosechó una derrota «trágica» en las urnas. Libre de responsabilidades, se encontraba con su mujer en Venecia, de vacaciones, mientras se desarrollaba el famoso festival de la ciudad italiana. Welles andaba por allí y aprovechaba para conseguir financiación para una próxima película. Su suerte cambió cuando se encontró en el comedor del hotel con el político, al que había tratado «ocasionalmente» durante la guerra.

En 1970, Orson Welles relataba en una entrevista en 'The Dick Cavett Show' la divertida anécdota de cómo Winston Churchill le ayudó a conseguir financiación para uno de sus proyectos. Se desquitaba así de las voces que recriminaban que era un personaje huraño y severo. Un grande. pic.twitter.com/kqECLSACTe — Мaties! (@maties_tp) August 3, 2020

«Un día, a la hora del almuerzo, entré con un empresario ruso al que estaba tratando de quitarle dinero para mi película. Y cuando pasamos junto a su mesa, Mr. Churchill me vio e hizo este pequeño ademán [Welles inclina la cabeza ligeramente hacia adelante] y el ruso se volvió loco. Este era un ruso blanco, no rojo. Un ruso semi-armenio tramposo [risas del público]. Cuando vio que Mr. Churchill no solo me conocía sino que me dispensaba un tratamiento especial, me quedó claro que había conseguido el dinero para mi película».

Welles, imitando a Churchill The Dick Cavett Show

A la mañana siguiente se encontró al líder político en la playa. «Creo que debería saber lo que hizo usted por mí», le espetó Welles mientras se refrescaban en el agua. Y le contó lo de la (resuelta) financiación de su película. «Ese mismo día, volví a entrar con el ruso en el comedor del hotel. Y Mr. Churchill se levantó de su silla y me hizo una reverencia», cuenta el director de pie, emulando dicha reverencia y entre grandes risas del público.