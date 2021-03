Así empezó la gala de los Goya 2021 con un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia

Ó. Rus Madrid Actualizado: 07/03/2021 01:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Antonio Banderas (Málaga, 1960) llegó a la alfombra roja de los Premios Goya 2021 tras haberse «peleado» con una camisa. «He terminado poniéndome una camiseta y me he liberao», comentó a los compañeros de Televisión Española. «Se me pidió hacer esta gala en un momento complicado; se trataba de devolverle esto a la Academia [de Cine], con la que tenía una deuda. Se trataba de hacer un servicio», contó. El presentador y productor de la gala lamentó poco antes de empezar la gala las renuncias que han hecho hasta el último momento: «Es un embolao muy complejo».

Banderas entró a las diez de la noche en el escenario del Teatro del Soho e inmediatamente dio la bienvenida a todos los nominados, todos presentes de manera telemática. «Aunque sea de forma telemática, bienvenidos. Es muy difícil concentrar tanto talento en un escenario. Talento y sacrificio y mucha lucha. Todos los que estáis aquí habéis luchado para poder presentarlas», comenzó.

«Creedme: se os echa mucho de menos. No hay peor pesadilla para todos los del cine que la de las salas vacías. No podéis imaginar la ilusión que nos hacía recibiros (...) Pero no ha podido ser», continuó.

De un momento a otro, Banderas empezó a hablar de la pandemia y el papel del cine. «Durante estos meses largos de pandemia no he dejado de preguntarme cuál era mi papel en el arte, en el mundo del cine, ante la cantidad de acontecimientos, como contadores de historias y eso es lo que inevitablemente haremos. Contaremos la historia cada uno a su manera».

Para Banderas, este quizás sea el inicio de «prestar un servicio: reflexionando y haciendo reflexionar a través del cine». «Quizás haciendo el esfuerzo de entender las cosas demos sentido a las contradicciones. Esa pueda ser nuestra contribución: dejar un testimonio de lo vivido». Banderas entonces pidió un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia.