El emotivo homenaje de Pablo Motos a su amigo Quique San Francisco: «Te robaba el corazón para siempre»

La muerte de Quique San Francisco conmocionó al mundo del espectáculo. El actor, emblema del cine quinqui patrio, falleció a los 65 años a causa de una neumonía bilateral, después de estar más de un mes ingresado en el hospital por coronavirus. Pablo Motos aprovechó al principio de 'El Hormiguero' para hablar sobre su difunto amigo y compañero, a quien le regaló un emocionante discurso durante el programa.

En el espacio de Antena 3 recordaron a Quique San Francisco, sus mejores momentos y diversas anécdotas del actor, que nunca dejaba indiferente a nadie con sus apariciones públicas. «Esta noche lo vamos a pasar en grande pero, antes, me vais a permitir que haga una excepción», comenzó diciendo Pablo Motos. «Esta tarde se ha muerto mi amigo Enrique San Francisco y quiero hablar de él», aseguró el presentador de 'El Hormiguero'.

«Me enseñó a estar en un escenario, a sobrevivir en Madrid, a entender a los artistas y, también, hasta qué extremo una persona puede ser libre», reconoció Motos, emocionado. «Tú puedes ir a trabajar, puedes obedecer a tu jefe o no. Si no te da la gana, no. Y a Enrique, no le daba la gana», alabó el presentador, que admiraba lo «libre» que era el actor, siempre viviendo «el lado salvaje de la vida».

«Los que estamos cerca de él nunca nos aburríamos: a veces no tenía dinero, a veces le quitaban la luz, a veces se metía en problemas... pero, si le preguntabas cómo estaba, siempre decía: "Bien"», confesó Pablo Motos sobre Quique San Francisco, tan «genio» como «sabio».

«Cuando se ponía gracioso, hacía unos chistes infinitamente mejores que los que le escribíamos nosotros para 'El club de la comedia'», comentó el presentador de 'El Hormiguero', que desveló que, en sus peores momentos, San Francisco le dijo que «siempre hay una persona que te ayuda». «La casa de Enrique estaba siempre llena de gente, a veces muy dudosa y muy peligrosa, pero él siempre me decía que tenía que conocer a gente de todas partes. Todos queríamos a Enrique, porque te hacía sentir debilidad por él. Por ahí entraba y te robaba el corazón para siempre», elogió Motos. «Delante de él, jamás se cometía una injusticia, le daba igual perder el trabajo o meterse en una pelea, porque era un héroe. (...) Ser actor es difícil, pero ser una leyenda, como él, lleva toda una vida».