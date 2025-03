La venganza vikinga que inspiró Hamlet

Unos verán a Hamlet y otros a Simba y, aunque tiene algo de ambos, la venganza del protagonista de la película ‘El hombre del norte’ es inédita, tanto como la mirada de autor de su director, Robert Eggers . Hay épica, sangre y ... vísceras en esta epopeya sobre el destino que construye el inclasificable cineasta norteamericano; también espadas y hachas y, por supuesto, brutales matanzas. Y, sin embargo, no es la típica película de vikingos sino, presume, la «más auténtica hasta la fecha».

Desde luego es la más comercial del cineasta de 38 años, aunque en sus guerreros haya más profundidad y menos estereotipos que los festines beodos con hidromiel y los cascos de cuernos habituales en el género. En su cinta de más presupuesto –podría ascender a los 90 millones de dólares– después de construir clásicos instantáneos con ‘La bruja’ y ‘El faro’, Eggers no se pliega al control de un gran estudio y mantiene su estilo. Bucea en el folclore, en los mitos nórdicos que apelan a Odín, a la muerte por espada, a las valquirias y al Valhalla, los retuerce y los reinventa, como ya hiciera en sus anteriores, y más modestos, trabajos. La atmósfera intoxica cada plano, las tomas son tan largas como agónicas y lo sobrenatural y lo real conviven en ese universo onírico en el que se mueve con comodidad el cineasta, tan meticuloso con sus proyectos que tuvo que incluir un funeral y un juego de pelota tradicional vikingo en la película, que se estrena este viernes, por puro empeño.

«La forma en la que trabaja Robert es como un baile entre el actor y la cámara» Alexander Skarsgård Actor

Siempre preciso, estricto con sus planes, tampoco deja espacio a la improvisación. «La forma en la que trabaja Robert Eggers es tan planificada que lo impide. Es como un baile entre el actor y la cámara. Tiene que funcionar y hay que orquestarlo todo, hasta las minucias técnicas de cada escena. Es todo lo contrario a Lars von Trier, en el que todo es un caos y ni siquiera ensayas la escena», asegura Alexander Skarsgård, que se transforma en una bestia aniquiladora para consumar la venganza de Amleth, el príncipe desterrado a la fuerza que asiste al asesinato de su padre. «Te vengaré padre, te salvaré madre, te mataré Fjölnir», repite Skarsgård, como un mantra, en el filme.

Fue el actor sueco, movido por la fascinación que le inculcó su bisabuelo por las piedras rúnicas y el legado cultural nórdico, el que convenció a Eggers para rodar la película. El director, a pesar de ser hijo de un experto en William Shakespeare y haber nacido en Nueva Inglaterra, «con todas esas granjas, cementerios en ruinas y animales disecados», no conocía la leyenda de Amleth, fundamental en la literatura nórdica y que inspiró al bardo inmortal para estilizar a su príncipe, mucho menos primitivo, siglos después. «Nunca me han importado los vikingos, sobre todo por sus estereotipos machistas», reconoce Eggers.

La visión presentista de esas tradiciones tan primitivas no le disuadió, porque, asegura, es un cineasta que «nunca se acerca a una película con la idea de incluir un mensaje o una lectura actualizada». «No apruebo la violencia y no quiero que se interprete como que la glorifico, pero las secuencias de acción debían ser así de truculentas porque es como se retratan en las sagas islandesas. Mi intención en ‘El hombre del norte’ era tratar de articular la cosmovisión vikinga, presentarlas sin juzgar, y no imponer la moral moderna», sostiene.

«Quise articular la cosmovisión vikinga, sin juzgar y no imponer la moral moderna» Robert Eggers Director de cine

Sí le conquistó, por el contrario, la paradoja de una sociedad capaz de matar de forma tan sádica como de escribir «hermosos poemas, tan sofisticada como para fusionar la cultura y la religión pero tan primitiva como para ser vengativa y ejercer la brutalidad y la extrema violencia». Cuando empezó a leer las sagas nórdicas, le sorprendió percatarse de «su modernidad». «A pesar de que se comportan y piensan de formas incomprensibles a veces para nosotros, lo interesante es que el héroe a menudo es un antihéroe y que el llamado villano puede ser al mismo tiempo un padre cariñoso. Esas historias tenían una ambigüedad que me atraía mucho», sugiere.

También percatarse de que, a pesar de los siglos y las diferentes tradiciones, los dramas familiares nunca cambian. Algo tóxico había en la figura materna de ‘La bruja’ y su relación con Anya Taylor-Joy, que repite con el director siete años después de la película; también en los matices con los que Nicole Kidman enriquece un personaje que en realidad son tres: madre del príncipe Amleth, que busca venganza; esposa del traicionado Rey Aurvandil de Ethan Hawke y nueva mujer del felón Fjölnir (Claes Bang), antes su cuñado. «Es una coincidencia, pero es un drama familiar y hay una razón por la que, como Hamlet, Lear o Edipo, esto es así y funciona. Yo soy un arquetipo porque todos tenemos problemas familiares complejos y cuando lo llevas a una escala mítica, puede ser explosivo», explica a ABC.

Eggers y el poeta islandés Sjón Sigurdsson indagaron en la tradición nórdica y reinventaron, como ya hiciera Shakespeare con ‘Hamlet’, la leyenda de Amleth escrita por el historiador Saxo Grammaticus en el siglo XIII en ‘Gesta Danorum’. «Robert y Sjón fueron quienes tuvieron la idea de construir un mundo alrededor de esta historia y funcionó, porque lo que queríamos lograr era una aventura de acción épica vikinga grande y entretenida, basada en la narrativa de las viejas sagas islandesas, que suelen girar en torno al drama o las disputas familiares. Y esta es la clásica historia de venganza», admite Skarsgård. «Cuando escribíamos el guion, hubo un momento en el que Sjón tuvo que decirme que me calmara porque me estaba dejando llevar por Shakespeare y me dijo: ‘No vayas tan lejos. Los poetas nórdicos eran más severos’», cuenta el realizador.

Influencia literaria

La inspiración literaria, de influencia paterna, es fundamental en los referentes de Robert Eggers. También le sirve al director para justificar la escatología de su filmografía, en la que el decoro es secundario y todo sirve, los eructos y groserías de Ethan Hawke y compañía, para incomodar al espectador pero, sobre todo, para dotar de realismo a algunas escenas. «Esas cosas técnicamente vulgares son parte de la vida. Shakespeare no les tenía miedo, Cervantes no les tenía miedo, El Bosco y Brueghel no les tenían miedo y las usaron. No sé por qué se tienen que menospreciar esas cosas. Si la narración es buena y tiene consistencia, y no me estoy comparando con ellos, ¿por qué no voy a poder yo utilizarlas?», razona el cineasta.

Control casi total

Aunque asegura que su «intención era hacer la película de Robert Eggers más entretenida que pudiera hacer y necesitaba la presión del estudio» para conseguirlo porque su «instinto no es muy entretenido» , sí reconoce que tuvo menos libertad creativa debido al presupuesto. «Sabía que al entrar en esto no iba a tener el poder sobre el corte final y ese era un riesgo que iba a tener que correr. Pero también soy un privilegiado. Mis dos primeras películas eran tan pequeñas que pude crear el mundo entero y construirlo desde cero. Y en esta, a pesar del presupuesto, pude hacer lo mismo. Si alguna vez tengo un presupuesto intermedio y no me consienten algo me sentiré frustrado por lo malcriado que he estado», bromea Eggers.

Curiosamente, el único pero que le puso el estudio fue que no incluyera desnudos frontales . «No se me permitió mostrar penes, lo que creo que en la pelea final es un acierto porque los humanos son tan suyos que intentarían buscarlos entre el humo», cuenta, entre risas. Esa negativa sí afectó, sin embargo, a otras escenas en las que, afirma Eggers, el puritanismo no estaba justificado. «En la incursión de los berserker [guerreros vikingos que combatían semidesnudos, con pieles], habría sido mucho más aterrador si estuvieran cien por cien desnudos», afirma. Pese a la presión, mantuvo a su lado también al director de fotografía Jarin Blaschke, con quien trabajó en ‘La bruja’ y en ‘El faro’, nominación al Oscar incluida. «Nos gusta filmar con una sola cámara en tomas largas e ininterrumpidas. A diferencia de mis anteriores películas, que tienen mucha cámara estática, aquí siempre está en movimiento, impulsando la historia», cuenta.

Más allá de algunas reticencias, de la intensa presión del estudio, de la compleja postproducción –«la experiencia más difícil de mi vida»– y de la tortura que supuso el rodaje para los actores, con temperaturas bajo cero, Eggers sostiene que ‘El hombre del norte’ «es la película que quería hacer».