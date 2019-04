Disney+: Más barato que Netflix y con el catálago más ambicioso

Actualizado 12/04/2019 a las 09:52

Disney+, el servicio de streaming que prepara Disney, estará disponible en Estados Unidos a partir del 12 de noviembre con un precio de 6,99 dólares al mes (6,19 euros). La compañía, que en marzo culminó la compra de 21st Century Fox por 71.300 millones de dólares, ha proporcionado ya algunos detalles del servicio con el que pretende competir con otros gigantes del entretenimiento digital como Netflix o Amazon, en una conferencia ante inversores en su sede de Burbank (California, EE.UU.).

El precio de Disney+ en Estados Unidos será inferior al de Netflix, que en enero subió el coste de su suscripción básica a 8,99 dólares al mes (7,96 euros). Tras su debut en Norteamérica, Disney+ comenzará un proceso de expansión por todo el mundo que durará unos dos años, todavía sin fechas exactas confirmadas, y que pasará por diferentes fases según las zonas.

Así, a España y el resto de Europa occidental Disney+ llegará en el último trimestre del presente año o el primero de 2020, mientras que en América Latina desembarcará en otoño del próximo año. «Disney+ marca un atrevido paso adelante en esta emocionante nueva era para nuestra compañía, una en la que los usuarios tendrán conexión directa con el increíble conjunto de contenido creativo que es el sello de The Walt Disney Company», dijo el presidente y consejero delegado de Disney, Bob Iger. «Estamos seguros de que la combinación de nuestra narrativa sin rival, queridas marcas, icónicas sagas y tecnología puntera harán destacar a Disney+ en el mercado», añadió.

Este nuevo servicio incluirá el catálogo de Disney, Pixar, Marvel, "Star Wars" y National Geographic, entre otros. También estarán disponibles todas las temporadas de «Los Simpson», la serie más popular de la historia de la animación, estarán disponibles en Disney+ desde su primer día gracias a la adquisición de 21st Century Fox. Películas del catálogo de este estudio como «Sonrisas y Lágrimas» (1965) o «La princesa prometida» (1987) también se podrán ver en este servicio.

Además, Disney aseguró que en el primer año de Disney+ estrenará más de 25 series y 10 películas nuevas. Así, la compañía confirmó que en esta plataforma digital lanzará, por ejemplo, las series inspiradas en las aventuras de Marvel «The Falcon and The Winter Soldier», con Anthony Mackie y Sebastian Stan reprising;, y «WandaVision», que protagonizarán Elizabeth Olsen y Paul Bettany. También dio luz verde, entre otros proyectos, a la serie documental «The World According to Jeff Goldblum», a una película sobre «Phineas and Ferb», a un filme de Tom McCarthy («Spotlight», 2015), y a los cortos de «Forky Asks a Question» inspirados en un personaje de la inminente «Toy Story 4». Estos proyectos se unen a otros ya desvelados anteriormente como dos series sobre «Star Wars: "The Mandalorian"», con el chileno Pedro Pascal; y otra sin título sobre el personaje de Cassian Andor, de la mano del mexicano Diego Luna.