Las directoras dejan su huella con las diez películas más importantes del año de la pandemia «Como sobrevivir en un mundo material» y «Wonder Woman 1984» cierran un año de poder femenino

María Estévez Los Angeles Actualizado: 19/12/2020 01:04h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo único en lo que todos podemos estar de acuerdo es que el 2020 ha sido un año diferente a cualquier otro que podamos recordar. Sin embargo, este 2020 se perfila como uno de los mejores para las directoras de Hollywood, ya que 10 de las mejores películas del año están dirigidas por mujeres. El cine, como tantos otros aspectos de nuestras vidas, tiene mucho de David Lynch en este año; desde su dramatismo por las muertes por COVID, la emoción de la solidaridad global hasta el surrealismo de vivir encerrado. Cuando los estudios de cine siguen cambiando las fechas de estreno de sus películas, los cines abriendo y cerrando, las plataformas digitales se hacen con el poder y otros se vuelven retro redescubriendo el placer de los autocines; Hollywood elige a los mejores del año rebuscando entre este batiburrillo. Con tantos cambios se puede pensar que el 2020 no daba mucho de sí en cuanto a contenido, sin embargo, hay tanta calidad que incluso cuesta elegir y, lo mejor, es que son ellas las que triunfan tras las cámaras.

1. Nomadland

Dirigida por Chloe Zhao, ganadora en Venecia y Toronto. «Nomadland» es, sin duda, la película del año. ¿Qué sucede cuando tu cónyuge muere y no tienes un lugar al que llamar hogar? Si eres Fern, el personaje de Frances McDormand, empacas una caravana y te dedicas a viajar por carreteras de segunda al corazón de Estados Unidos. Un poema cinematográfico que convierte una fábrica de patatas en un lugar entrañable y un paisaje industrial en lo más bello del planeta. Zhao marida personajes reales con personajes de ficción, como ya hizo en The Rider, en esta adaptación del libro de no ficción de Jessica Bruder «Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century». En el proceso, refleja la vida de los estadounidenses olvidados, personas al límite en esa cordillera inquieta y accidentada que es no llegar a fin de mes y mirar siempre de frente el precipicio. Muchos ya ven este filme como firme candidato al Oscar, igual que McDorman.

2. On The Rocks

Por mucho que se cuestione a Sofía Coppola, su película «On The Rocks» es fabulosa. La realizadora vuelve a colaborar con Bill Murray tras el éxito de «Lost in Translation» y, de nuevo, vemos la enorme sintonía entre ambos. Dando vida a un padre cuestionado por sus decisiones, la cinta es un mano a mano entre Murray y Rashida Jones, que interpreta el papel de su hija, una actriz que demuestra su talento para la comedia con esta cinta. Coppola hacer reir y emociona en esta guía turística de las emociones paterno filiales con diálogos envidiablemente sofisticados.

3. One night in Miami

La actriz Regina King se estrena como realizadora con su película «One night in Miami», título de Amazon, rodeado de un anticipado clamor a Oscar. La estadounidense debuta tras las cámaras con su primer largometraje, aunque ya había trabajado tras las cámaras en varios episodios de televisión. La narración imagina una noche real de 1964, cuando Muhammad Ali (entonces Cassius Clay), Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown pasaban el rato en una habitación de hotel tras una de las peleas del boxeador. El proyecto culmina un período de éxito en la carrera de Regina King, quien, en el 2018, ganó su tercer Emmy con la miniserie «Seven Seconds» y, meses más tarde, se hacía con un Oscar por interpretar a otra madre en la adaptación de Barry Jenkins de la novela de James Baldwin: «If Beale street could talk».

4. Shirley

Es una pesadilla gótica que cuenta los años que pasó la escritora de obras de terror Shirley Jackson en la Universidad de Bennington. Hasta la fecha, su desconcertante relato La Lotería, firmado por Jackson, es el más importante que se ha publicado en «The New Yorker». Al comienzo de «Shirley», la directora Josephine Decker, ojo con esta autora, muestra a una joven llamada Rose Nemser (Odessa Young), que lee la historia en un tren. A partir de ese momento, se entiende que la ficción y la realidad invaden cada espacio, en particular cuando aparece en escena Elizabeth Moss, en el papel principal, planteando el vínculo entre creatividad y trastorno mental. Shirley es el genio demoníaco que escribió «The haunting of Hill House» retratando el edificio de música de Bennington, pero su brillantez es difícil de separar de su inestabilidad, y la cinta muestra su excentricidad como una realidad algo patológica. «Shirley» se toma muchas libertades con una Jackson sin hijos. En la vida real, tuvo cuatro hijos, y algunos de sus escritos más populares y lucrativos fueron artículos e historias sobre la maternidad y la vida doméstica diaria publicados en revistas para mujeres. Al eliminar ese hilo, emblema de la fertilidad, los realizadores imponen una separación de los roles que la misma Jackson desafió.

5. The assistant

Un thriller silencioso sobre el acoso sexual en la oficina. «The assistant», protagonizada por Julia Garner, está dirigida por Kitty Green. Dos años después de la caída de Harvey Weinstein, Hollywood produce una gran historia sobre el acoso de un poderoso magnate que se aprovecha en silencio y sin vacilación de su inmenso poder. Ese lapso de 2 años no es una sorpresa, ya que la estrecha asociación de Weinstein con la mayor parte de Hollywood dejó a de la industria cinematográfica tambaleante e insegura ante la idea de ser cómplices de este depredador. En lugar de abordar las acusaciones de agresión sexual de forma directa, Green recurre a la ficción para explorar el universo de Weinstein y el muro de miedo que levantó a su alrededor durante décadas. Green dejá los documentales a un lado para explorar la ficción de una forma real y convincente. Garner, la actriz de «Ozark», es un absoluto descubrimiento.

6. Cómo sobrevivir en un mundo material

La actriz Miranda July vuelve a sentarse en la silla de directora tras el exitazo de su película El Futuro. 10 años han pasado entre su nuevo filme, «Cómo sobrevivir en un mundo material», y el anterior, pero ambos revelan un estilo único a la hora de contar historias. «Cómo sobrevivir en un mundo material» acaba de estrenarse esta semana en los cines españoles y merece la pena ir a verla a la gran pantalla. Los personajes rotos de July pueden hacer cosas extrañas, a veces preciosas, a veces absurdas, pero lo hacen porque son incapaces de vivir en el mundo; de cómo funcionar en la sociedad. «Cómo sobrevivir en un mundo material», combina su afición por el absurdo con una atmósfera de callejón sin salida, tan atemporal, que es imposible mantenerse cómodo ante las imágenes. Evan Rachel Wood, como Old Dolio, regala el mejor papel de su carrera, en una interpretación que pretende una actuación callejera improvisada que no pasará inadvertida para los críticos de Hollywood.

7. Una joven prometedora

La fantasía cáustica que se retrata en «Una joven prometedora», la convierte en la cinta feminista de culto del año. Un caramelo tóxico, donde una Lolita entrada en años se olvida de madurar ante su sed de venganza. Tras «The Crown», Emerald Fennell escribe y dirige esta comedia negra sobre una joven estudiante de medicina que alguna vez fue prometedora, traumatizada por eventos en su pasado, a quien un día se le presenta una segunda oportunidad. Una pieza tremendamente elaborada, que entretiene y denuncia los mecanismos sociales que permiten a la masculinidad tóxica mantener su poder en los campus universitarios. Carey Mulligan construye una personalidad diferente, frente a las mujeres sin sabor a las que nos había acostumbrado durante una década de dramas de época, en su papel más provocador hasta la fecha. Mulligan pone picante a un 2020 con un filme que es un ejercicio de equilibrio sobre el alambre de la justicia de género haciendo reir de pura angustia.

8. First Cow

Lidera las listas de todos los críticos de Estados Unidos y este filme se presenta como uno de los serios candidatos al Oscar. En «First Cow», dos viajeros humildes construyen una casa y un negocio juntos con la ayuda de un ladrón de bovinos. En la cinta, Kelly Reichardt transita entre la moral y la política recordando que el pasado siempre se repite. Este filme, «First Cow», coescrito por Reichardt y Jon Raymond, es una adaptación libre de la novela de Raymond «The Half-Life», una deliciosa narración dentro del género de viajes con una pizca de comedia de amigos. Aclamada por la crítica, la película es un examen profundo de las jerarquías sociales a escala personal, una obra que aborda temas globales en las pausas silenciosas entre conversaciones. La acción se desarrolla principalmente en chozas destartaladas o vegetación espesa, y el enfoque visual de Reichardt se basa en su pasión por el naturalismo.

9. Nunca, casi nunca, a veces, siempre

Eliza Hittman («Beach Rats») es una realizadora que no toma prisioneros. Sus películas son retratos honestos de la fortaleza femenina y «Nunca, casi nunca, a veces, siempre» está contada dentro de un contexto determinado, en un lugar de Estados Unidos donde las opciones de supervivencia para las mujeres a menudo se eliminan. Este filme trata sobre un aborto y no, no es una cinta política. La dirección de Hittman es delicada, su escritura madura; una exposición que se aleja de argumentos, aunque eso no quiere decir que se haya hecho sin agenda. Hittman, fue la fuerza tras la Marcha de las Mujeres en el Festival de Cine de Sundance del 2017, y no se escabulle de sus ideas, más bien al contrario. La protagonista es Autumn (Sidney Flanigan en su primera película, a quien Hittman descubrió por Facebook) y es posible que al público se le salten las lágrimas viendo su historia.

10. Wonder Woman 1984

Patty Jenkins, la directora estrella de Hollywood nos regala la película más esperada del año. Acción, emoción, diversión: en definitiva, espectáculo de lujo para desarmar a un 2020 que será, para todos, inolvidable. «Wonder Woman 1984» no es una secuela tradicional sino un capítulo más en la evolución de esta fabulosa heroína. Con esta secuela, Jenkins hace historia mientras el mundo la reconoce por el impacto cultural de su narración. Idolatrada por todo el espectro social, la próxima directora de la saga Star Wars, ha convertido a Wonder Woman en un fenómeno global.