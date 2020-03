Diez películas (y dónde verlas) que demuestran que el confinamiento siempre es peor en la gran pantalla

La ventana indiscreta

Si en estos días nos debemos sentir identificados con algún personaje cinematográfico probablemente no sea con Will Smith en Soy Leyenda, sino más bien con James Stewart en la legendaria película de Alfred Hitchcock, donde encarna a un reportero gráfico que se ve obligado a quedarse en casa debido a una lesión en una pierna. Para entretenerse decide espiar a los vecinos, con la mala suerte de descubrir que uno de ellos podría ser un asesino. Cuidado, porque ¿quién no ha pasado estas últimas semanas más tiempo del debido observando los usos y costumbres de los suyos?

Disponible en: Movistar+ y Fubo

Buried (Enterrado)

Después de ver a Ryan Reynolds enterrado vivo en un ataúd de madera sin más compañía que la de un mechero y un teléfono móvil, pasarte los días haciendo videollamadas con los amigos y viendo series en el sofá te parecerá el paraíso. Le puedes dar las gracias a Rodrigo Cortés.

Disponible en: Movistar+

Marte

Matt Damon sí que se toma en serio el aislamiento en esta película de Ridley Scott. Lo hace tan a pecho que es el único habitante de Marte, lo que hace imposible que contraiga el coronavirus y que pueda contagiárselo a los demás. Cero posibilidades de ayudar a propagar la pandemia. Sé como Matt Damon.

Disponible en: Vodafone tv

La habitación

Aquí nos ponemos serios porque la cruda película de Lenny Abrahamson bien lo merece. Brie Larson es una joven que lleva siete años secuestrada en un sótano donde ha dado a luz a su hijo Jack, un niño que no conoce más que esa habitación y que, por lo tanto, para él es el mundo entero. Es una brillante muestra de lo que puede conseguir evocar un guion.

Disponible en: Netflix

Alguien voló sobre el nido del cuco

Seguro que muchos (sobre todo aquellos que tengan hijos en edades, digamos, trabajosas) pueden visionar este clásico de Milos Forman y sentirse muy identificados. Más de uno querría tener en su casa unos días a la estricta enfermera Mildred Ratched para poner un poco de orden.

Disponible en: Rakuten TV

Disturbia

Una versión actualizada de La ventana indiscreta. Teniendo en cuenta que no se acerca al nivel de genialidad de la de Hitchcock, es un ejemplo de todo lo que puede ocasionar un adolescente confinado en su casa por arresto domiciliario. En este caso, Kale (Shia Labeouf) empieza a sospechar que el vecino es un asesino en serie.

Disponible en: Netflix

Cadena perpetua

Con todas las restricciones que conlleva el estado de alarma es difícil no sentirse en alguna ocasión presos en nuestras propias casas. El hogar se convierte en nuestra pequeña Shawshank, la cárcel donde Andrew Dufresne (Tim Robbins) y Red (Morgan Freeman) se hacen tan colegas. Una película optimista sobre un confinamiento para esos días en los que la moral está baja.

Disponible en: Movistar + y Fubu TV

La vida de Pi

Imagina pasar la cuarentena en una barca de cuatro metros cuadrados en medio del océano Pacífico con un tigre de bengala que lo único que desea es convertirte en un delicioso tentempié. Si te gusta la propuesta de la oscarizada película de Ang Lee, en casa puedes probar a hacerlo en el sofá con tu mascota. A ver cuánto tiempo eres capaz de seguir con la broma.

Disponible en: Movistar + y Fubu TV

El método

¿Qué son las dos cosas más horribles de este mundo? Efectivamente, estar encerrados y las entrevistas de trabajo. Pues las dos situaciones se mezclan en El método. Esta película de Marcelo Piñeyro, que además reúne a algunos de los actores más reconocidos del panorama cinematográfico español, te hará desear que todas las entrevistas fueran mediante videollamada (sobre todo ahora que en la cuarentena has aprendido a hacerlas).

Disponible en: Filmin

El resplandor

Para finalizar, qué mejor forma de convencernos de que no estamos tan mal viendo las calamidades que pasa la familia de Jack Torrance confinados en un siniestro hotel, rodeados de nieve y con la presencia de inquietantes apariciones. Después de ver esta lista de películas, poder sentarte en tu sofá delante de la televisión te parecerá un regalo del mismo cielo.

Disponible en: Movistar +

La declaración del estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus ha recluido a miles de españoles en sus casas. Un necesario confinamiento que, sin embargo y tal y como apuntan los datos del comparador de seguros de salud acierto.com. Confiemos en que estas propuestas ayuden a levantar el estado de ánimo.