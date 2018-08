Las diez películas del Festival de Venecia que los amantes del cine están deseando ver

«The sisters brothers» Joaquin Phoenix en una escena de «The sisters brothers», rodada en España

A finales del Siglo XIX, en plena fiebre del oro, los hermanos Eli (John C. Reilly) y Charlie Sisters (Joaquin Phoenix) realizarán un largo viaje a través del Oeste americano, desde Oregón hasta San Francisco, con un objetivo final: cometer un asesinato por encargo. Deben encontrar y matar a Hermann Kermit Warm (Jake Gyllenhaal), un buscador de oro.

Director: Jacques Audiard.

Protagonistas: Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed.

Guión: Jacques Audiard y Thomas Bidegain.

«First Man (El primer hombre)» Ryan Gosling en una escena de «First man»

La nueva película del ganador del Oscar al mejor director el año pasado, Damien Chazelle (Providence, Estados Unidos, 1985), vuelve a dirigir en «First Man» a Ryan Gosling, que encarna a Neil Armstrong, el primer astronauta que pisó la Luna. La película del creador de La La Land (La ciudad de las estrellas [La La Land]), en la que también actúa Claire Foy (The Crown), inaugurará Venecia.

Director: Damien Chazelle.

Protagonistas: Ryan Gosling, Jason Clarke, Claire Foy, Kyle Chandler, Corey Stoll, Ciaran Hinds, Christopher Abbott, Patrick Fugit, Lukas Haas.

Guión: Josh Singer.

«The ballad of buster scruggs» Escena de «The ballad of buster scruggs»

Los hermanos Coen dirigen este wéstern que en un principio fue anunciada como una miniserie de seis capítulos para Netflix pero que terminó por convertirse en película. Vuelve a abordar las tensiones en la frontera americana en la época donde EE.UU. estaba por construirse.

Director: Ethan Coen, Joel Coen.

Protagonistas: Tim Blake Nelson, James Franco, Liam Neeson, Tom Waits, Bill Heck, Zoe Kazan, Tyne Daly, Brendan Gleeson

Guion: Joel Coen, Ethan Coen.

«Suspiria» Dakota Johnson en «Suspiria»

Una de las películas más esperadas de la temporada. Los que la han visto, entre ellos nuestra María Estévez, no se la pueden quitar de la cabeza. Luca Guadagnino (que arrasó el año pasado con «Call me by your name») regresa con este remake del clásico de Dario Argento de 1977. Una joven bailarina de ballet viaja a una prestigiosa academia de danza en Alemania, pero pronto descubrirá que hay algo raro y siniestro en el lugar.

Director: Luca Guadagnino.

Protagonistas: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Chloë Grace Moretz.

Guion: David Kajganich.

«Roma» El director Alfonso Cuaron en el rodaje de «Roma» para Netflix

Tras ganar el Oscar a la mejor dirección por «Gravity» y arrasar con «Y tu mamá también» e «Hijos de los hombres», Alfonso Cuarón (México DF, 1968) regresa con «Roma», que se estrenará en Venecia, y retrata la vida de una empleada doméstica que trabaja en un barrio de clase media de Ciudad de México a principios de los 70. Una carta de amor a las mujeres que lo criaron, Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de 1970. Está producida por Netflix.

Director: Alfonso Cuarón.

Protagonistas: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa, Carlos Peralta, Nancy García.

Guion: Alfonso Cuarón.

«A star is born» (Ha nacido una estrella) Lady Gaga y Bradley Cooper en el filme

Bradley Cooper interpreta a una estrella de la música ya consolidada que descubre a una joven cantante que busca cómo triunfar y decide ayudarla en su carrera hacia la fama. La curiosidad, claro, es que esa joven es Lady Gaga. Cooper escribe, dirige y protagoniza la historia.

Director: Bradley Cooper.

Protagonistas: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Dave Chappelle

Guion: Eric Roth, Bradley Cooper.

«The Nightingale» Escena de «The Nightingale»

Una de las pocas películas a competición oficial dirigida por una mujer. En este caso, Jennifer Kent, después de triunfar con su película de debut, «Babadook», se lleva la historia al siglo XIX, a Tasmania, donde narra el viaje de una mujer que busca venganza por la muerte de su familia.

Director: Jennifer Kent.

Protagonistas: Aisling Franciosi, Sam Claflin, Baykali Ganambarr, Damon Herriman, Harry Greenwood, Ewen Leslie, Michael Sheasby, Charlie Shotwell.

Guion: Jennifer Kent.

«Nuestro tiempo» Cartel promocional de «Nuestro tiempo»

Una de las pocas películas en español en la sección oficial es este wéstern escrito, dirigido y protagonizado por Carlos Reygadas. En una ganadería de toros bravos en el campo sobrio de Tlaxcala vive una bella familia cosmopolita; en cada rincón de este planeta se siente agonizar el mundo viejo, aunque los niños, las visitas frecuentes y la tecnología de la comunicación contraponen con modernidad la existencia diaria. Esther lleva el rancho con poder y gracia; Juan, escritor reconocido, se da a la crianza de las bestias. Cuando Esther se enamora de otro hombre, Juan parece incapaz de cumplir las expectativas que de sí mismo tiene.

Director: Carlos Reygadas.

Protagonistas: Carlos Reygadas, Natalia López, Eleazar Reygadas, Rut Reygadas, Phil Burgers.

Guion: Carlos Reygadas.

«At Eternity's Gate» Willem Dafoe en el filme

Biopic protagonizado por Willem Dafoe en el que cuenta la estancia del pintor Vincent Van Gogh (1853-1890) en Arlés (Francia).

Director: Julian Schnabel.

Protagonistas: Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Niels Arestrup.

Guion: Jean-Claude Carrière, Julian Schnabel, Louise Kugelberg.

«22 july» Escena de 22 JULY

Otra cinta de Netflix en competición oficial. Paul Greengrass («El ultimátum de Bourne», «Green») revive la matanza que se produjo en Noruega, el 22 de julio de 2011, donde 77 personas fueron asesinadas por el terrorista Anders Breivik.

Director: Paul Greengrass.

Protagonistas: Anders Danielsen Lie, Jonas Strand Gravli, Jon Øigarden, Isak Bakli Aglen, Seda Witt, Maria Bock, Thorbjørn Harr

Guion: Paul Greengrass.