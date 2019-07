Descubren tres guiones de Stanley Kubrick de la década de 1950 que inspiraron «Eyes Wide Shut»

Actualizado 12/07/2019 a las 12:52

Con «solo» trece películas en su filmografía, Stanley Kubrick es uno de los grandes maestros de la historia del cine. Su estilo y sus obsesiones siguen analizándose por los amantes del séptimo arte. Por eso, cada vez que sale a la luz un guion perdido del genio estadounidense, como ya ocurrió en 2018, se genera una expectación única. Pues bien, a falta de uno, tres. Tres textos hasta ahora desconocidos sobre los que Stanley Kubrick trabajó en la década de los cincuenta.

Según ha informado The Guardian, los guiones (incompletos, más bien notas) que acaban de aparecer abordan temas como el matrimonio, los celos y el adulterio. Su descubrimiento tiene más importancia si se pone en contexto de que en los años en los que el cineasta los trabajaba, entre 1954 y 1956, estaba teniendo problemas matrimoniales con su segunda esposa, Ruth Sobotka.

Bajo el título «Married Man» se esconden 35 páginas de anotaciones escritas a mano que conformarían esta historia de amor y traición. Otro, titulado «The Perfect Marriage», tiene notas escritas a mano y siete páginas de escenas. Un tercero, llamado «Jealousy», tiene 13 páginas de material que narra una historia sobre el resentimiento entre una pareja casada.

Según el periodista de The Guardian que ha tenido acceso a los escritos, en una de las primeras líneas de «Married Man», Kubrick escribió: «El matrimonio es como una comida larga en la que te sirven el postre al principio ... ¿Te imaginas los horrores de vivir con una mujer que se te pega como una lapa y cuya vida gira alrededor de ti mañana, tarde y noche? ... Es como ahogarse en un mar de plumas. Hundiéndose más y más en la rutina. Si ella se revolviera aunque fuera solo una vez... Si se cabreara o se pusiera celosa... "Mira, anoche salí a pasear. Justo después de la cena. Llegué a casa a las dos de la mañana. No me preguntes dónde estaba"», escribe.

Dentro de las anotaciones de estos tres guiones aparecen ya las ideas que después terminaría por desarrollar en «Eyes Wide Shut» (1999) cuatro décadas después. Se trataría más específicamente de la idea «Jealousy», en la que hay una fuerte discusión entre una mujer y el marido después de que este llegara a casa borracho una noche. También la de «The Perfect Marriage», en la que Kubrick escribió: «Setting Xmas. La esposa se prepara para la fiesta de víspera de Navidad. Alboroto. El marido está deprimido por Navidad. Historia sobre el matrimonio, la fidelidad, el engaño».

Precisamente «Eyes Wide Shut» fue su última película, un controvertido thriller sexual con la que por entonces era la pareja del momento, Tom Cruise y Nicole Kidman.

El peso de su mujer

Un experto consultado por The Guardian pone en valor este descubrimiento ya que «la década de 1950 es el período menos estudiado de la carrera de Kubrick». Esto demostraría que estaba trabajando en más películas de las que creíamos. En esa época intento escribir textos originales, pero después de "El beso del asesino" (1955), no volvió a trabajar sobre su propio material, sino que siempre adaptó otros textos. Además, el experto advierte que estos guiones demuestran que su mujer por aquel momento le ayudaba a desarrollar los guiones. Pero como las cosas no iban bien con ella en Los Ángeles, él se fue a Alemania para rodar Senderos de gloria (1957), donde terminaría por casarse con la actriz Susanne Christiane, que se convirtió en su tercera y última esposa»

Los escritos descubiertos se han archivado en la Universidad de las Artes de Londres.