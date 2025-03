David O. Russell rompe su exilio: «Europa tiene más historia que Estados Unidos»

Dice David O. Russell q ue no ha estrenado en siete años porque estaba escribiendo. O cuidando de sus hijos. O escribiendo el guion de ‘Ámsterdam’ , que llega este fin de semana a los cines de España. «Esta es, probablemente, mi película más ambiciosa. Escribí catorce borradores. Eso es lo que hice durante estos años, escribir de verdad», asegura a ABC.

Al parecer, el dilatado letargo de uno de los directores recientes más prolíficos de la industria no tenía nada que ver con el MeToo ni con la ristra de turbias acusaciones contra él, algunas viejas, como la vertida por parte de su sobrina transgénero, a la que le tocó un pecho «por curiosidad», y otras recurrentes, como sus peleas con actores.

Antes de 2015, David O. Russell parecía tocado por una varita, impermeable a las polémicas, encadenando nominaciones a los Oscar –por ‘The fighter’, ‘El lado bueno de las cosas’, ‘La gran estafa americana’– o premios para sus protagonistas (Jennifer Lawrence) . Ahora parece que su suerte está marchita, aun habiéndose cubierto las espaldas. Basta un vistazo al reparto para presuponer que pagar una entrada para ‘Ámsterdam’ merece la pena. Por este crisol de géneros que es su nueva película desfilan actores como Margot Robbie, Rami Malek, John David Washington, Annya Taylor-Joy, Mike Myers, Michael Shannon, Chris Rock… También repiten dos habituales del director, Robert de Niro y Christian Bale al que también le dio en bandeja su primera estatuilla dorada.

Sin el camaleónico intérprete quizás los catorce borradores hubieran sido el doble. O la mitad, nunca se sabe. Fue él, también productor de ‘Ámsterdam’, quien tiró del carro y, quizás, también el que empujó al cineasta al final del túnel. «Después de escribir sin nadie durante 30 años, uno se vuelve solitario. Con Christian me reunía tres veces a la semana en una cafetería. Con él empezaba el día, se convirtió en mi vida comer y hablar juntos. Así creamos a estos personajes», confiesa el director.

Lucha de egos... sin pelea

No le abruma a O. Russell gestionar un reparto con tanto relumbrón, quizás porque sabe que lo más complicado es templar su propio carácter. «Es entretenido porque es divertido hablar con ellos», dice el director. «Tuvimos la oportunidad de construir una especie de banda de música y estas personas querían tocar juntas», cuenta. En este aspecto todavía parece un cineasta bendecido, al menos, entre el gremio de actores.

Eso no quita que algunos de sus protagonistas, como Margot Robbie , calificaran la experiencia de trabajar a sus órdenes como «aterradora y estimulante». Él le resta importancia. «A veces lo sentirán como un desafío y algo nuevo, pero eso es emocionante. Es una oportunidad para todos los actores porque saben que voy a tratar de dejarles hacer algo que nunca antes han hecho», admite.

La película transita entre el thriller y la comedia, el ‘whodunit’ y un filme de Wes Anderson. Y está basada, libremente, en hechos reales. «Europa tiene más historia que Estados Unidos. El mito de EE.UU. es que es un lugar nuevo , lo cual es emocionante pero también inútil si olvidas o no sabes lo que pasó antes», reivindica el cineasta, que no parece temer, al menos de boquilla, nada del pasado. De hecho le gusta revisarlo, también el de España. «Me encanta España, por cierto, y me encanta la Historia de España, tiene capítulos increíbles, hay mucha madurez», asegura, como a quien se le ilumina la bombilla con una ocurrencia.

Bardem.... en el horizonte

Al final, lanza la idea de un proyecto que rechazó y un arrepentimiento. Y cómo, después de todo, del error surgió una oportunidad. Nunca es tarde si la dicha es buena. «Hablo con Javier Bardem por teléfono. Tengo un papel que he escrito para él », confiesa. Quizás, tras ‘Ámsterdam’, el director estadounidense le ha cogido el gusto a Europa.