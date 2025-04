Dani Rovira: «Hablar mal del cine español se ha quedado anticuado»

Fernando Colomo y Dani Rovira conversan sobre ‘Cuidado con lo que deseas’ película familiar estrenada este fin de semana , que también se podrá ver en Amazon Prime Video estas Navidades. Ambos hablan de las dificultades de un rodaje en el que había animales y niños, dos de los tres enemigos sobre los que alertaba Alfred Hitchcock . El tercero era Charles Laughton , quien aquí bien podría ser José Sacristán , aunque director y actor, que da vida a su hijo, solo tienen palabras de admiración hacia el intérprete de Chinchón.

Dani Rovira: Cuando uno afronta una película familiar que va en unas fechas tan señaladas, hay ciertos ingredientes que pueden faltar, sobre todo yendo a un público tan concreto y tan complicado como son los niños. El hecho de que haya connotaciones de magia facilita mucho la autovía para que llegue a los niños. Es una película que tiene mucha comedia, de brocha gorda, como las caídas y el ‘slapstick’, pero luego también una comedia más sutil. Es divertida y tiene su poquito de tirón de orejas: que estemos un poquito más pendientes de nuestros mayores, que haya comunicación en los matrimonios para que los niños no tengan que ver ciertas cosas... En fin, yo creo que es una peli muy poliédrica.

Una película para niños hecha por un director de 75 años.

Fernando Colomo: También cuenta mucho el punto de vista de los abuelos. Posiblemente esta película no habría sido capaz de hacerla cuando tenía 40 años. Vamos, es que no me veo. No me hubieran llamado tampoco. Y menos una película de Navidad, que nunca he sido muy entusiasta. Pero de pronto, de mayor, te pones más sensiblero, valoras más ciertas cosas. Cuando hablamos de recuperar la magia es un eufemismo, es recuperar la comunicación, el corazón, dar a las cosas su sentido, no estar tan pendientes de tantos aparatos electrónicos. Es irte con tu pareja un fin de semana o con la familia pero no te olvides de llevarte al abuelo. Los tenemos un poco abandonados. Yo ya estoy pensando lo que me puede pasar.

Esta semana estrenaban también la última película de Carlos Saura . En el cine español hay esperanza para los directores veteranos, pese a lo que se dice a veces.

Fernando Colomo: El problema que tenían en las películas americanas era que el seguro no les cubría. Hitchcock, Hawks, Ford, todos llegaron a una edad y a los estudios les daba miedo que les diera un patatús en medio del rodaje. Billly Wilder consiguió hacer ‘Buddy, buddy’ (‘Aquí un amigo’), que no es de las mejores, pero el pobre llevaba varios años parado. En España es más fácil porque si te pasa algo…

Dani Rovira : ...ponemos a otro.

Fernando Colomo: Tampoco tenemos esos seguros. Creo que la madurez es muy buena etapa para los directores, porque ya has aprendido el oficio y te puedes dedicar a otras cosas.

Citabas a Hitchcock y aquí trabajáis con animales y con niños, dos de sus terrores.

Fernando Colomo: Aquí hemos tenido animales, niños, muñecos…

Y a José Sacristán.

Dani Rovira: Ese va solo.

Fernando Colomo: Encima en sus escenas está con los animales y con los niños. Ha sido muy difícil. Por ejemplo, con los perros. Hemos tenido que hacer trucos como darle la vuelta al plano para parecer que el perro aparecía por el otro lado porque el amaestrador decía que por el que queríamos había un talud y no subían.

Dani Rovira: Aparte, eran grandes. Si fuera un perrillo...

Fernando Colomo: Y además no ladraban, Todo los ladridos están puestos. Con los niños también. Primero, tienes pocas horas para trabajar con ellos y no puedes ponerte en plan Kubrick. Una toma, dos, a lo sumo tres.

Dani Rovira: Y el ensayo grabado, por si acaso.

Fernando Colomo: Exacto. Lo grabábamos todo, a veces sin que se dieran cuenta. Alguna vez preguntaban: ¿estamos rodando?

Dani Rovira: Conmigo tampoco te ponías en plan Kubrick. Rodar con Fernando es una balsa de aceite y crea una atmósfera muy distendida y un ambiente muy amable. No sé cómo es rodar con él una película donde no haya niños ni tanta filigrana, pero cuando estábamos Cecilia y yo, por ejemplo, rara vez hemos rodado más de cuatro o cinco tomas.

Fernando Colomo: Mi montadora siempre decía que la primera era la buena. Hay veces que no funciona porque hay un problema técnico, pero llega un momento en que las repeticiones van a la contra A lo mejor cuando pasas de la toma 50, ya estás haciendo otra película. Machacar al actor por una especie de perfeccionismo... Para mí lo bueno del cine es que es un arte en el que hay azar. A mí me gusta que pasen cosas que no estaban previstas, que se caiga algo, ver cómo reaccionan los actores, o sea, buscar siempre la verdad. Y por supuesto, me gusta mucho la colaboración con los actores. Los considero coautores y me gusta que aporten cosas. Yo tengo que ser receptivo para ir aprovechando lo mejor de cada uno.

Otra dificultad fue inventarse el invierno.

Técnicamente fue muy complicado. Cuando estábamos con el proyecto pensaba que iba a ser una locura: los perros, los niños…

Dani Rovira: ...el calor, porque no puedes nevar Cercedilla entera.

Fernando Colomo: Nos obligaba a repetir cosas, hacer trampas y todo tipo de trucos para que pareciera que todo el paisaje estaba nevado. Me asombra porque creo que lo hemos conseguido.

Dani Rovira: Da el pego. Total.

¿Cómo fue el fichaje de Cecilia Suárez?

Fernando Colomo: Para mí fue una sorpresa. Me la propuso Álvaro Longoria, el productor, y es una actriz mexicana que me encanta. La vi en ‘La casa de las flores’. Álvaro me dijo que estaba en España e inmediatamente fuimos a por ella.

¿Hacer esta película ha sido un poco distinto a otros proyectos?

Fernando Colomo: Bueno, yo he hecho de todo.

Dani Rovira: Y yo estoy empezando a hacer un poco de todo. Es un género más, que tiene sus características, pero sí ha sido la primera vez que hacía una película familiar para Navidades. Sí tiene unas características diferentes. Pero con todo el respeto que merece esta profesión, los actores tampoco operamos a corazón abierto. Me veo con la valentía, la osadía o la inconsciencia de poder afrontar cualquier registro.

Acabas de estrenar el capítulo de ‘Historias para no dormir’, presentas un programa en TVE...

Dani Rovira: Y tengo un podcast de radio. No es un carpe diem en cuanto al ansia de que parezca que se va a acabar el mundo mañana. Yo soy súper celoso de mi tiempo libre y cada vez lucho por tener más vacaciones e intento trabajar lo menos posible. No soy un ‘workaholic’, pero sí que me atrevo con todo, ¿por qué no? Solo se vive una vez. Todo lo que sean experiencias y aprendizajes, como hacer ‘La noche D’ de la mano de Dani Écija, que es un veterano de la televisión, pues aprendo un montón. Y hacer entrevistas a compañeros de la profesión. Me gusta creer que soy una persona versátil o por lo menos intentarlo, igual que me mola mucho el director que te hace un género y luego otro, como Fernando. ¿Quién dijo miedo?

Eres un tipo que cae bien. ¿Lo aprovechas para hacer el bien?

Dani Rovira: Hacer el bien es muy relativo, pero es verdad que he tenido una genética bastante activista desde que tengo uso de razón. Pero con 16 o 17 años todo lo que puedes aspirar es a ser voluntario en una ONG y cuando hay algo que no te gusta, salir a manifestarte. Hoy mi escaparate o mi altavoz es muchísimo más potente y lo puedo hacer a través de redes sociales, de entrevistas, de nuestra fundación, y luego, si hago un espectáculo como el de ‘Odio’, me gusta que haya algo más que las risas. A través de la pamplina y la chorrada también puedes dejar un poquito tu manera de pensar. En el cine me pasa igual. Esto es una comedia familiar, pero tiene cositas que son importantes, como el cuidado a nuestros abuelos. Pero si mañana tenemos una comedia macarra tipo ‘Resacón en Las Vegas’, sin ningún mensaje, también lo hago.

Fernando Colomo: Yo nunca he pensado en el mensaje. ‘Cuidado con lo que deseas’ es una película un poco especial, pero no tengo un mensaje claro que quiera mandar. Tengo sensaciones y quiero mostrar cosas, pero para mí es como compartir con el espectador y decir: mira, a mí me pasa esto, ¿vosotros qué opináis? Para mandar un mensaje, mejor utilizar un mensajero.

Los mayores que están en la residencia con José Sacristán parecen salidos del anuncio de Campofrío, dicho sea con todo el respeto.

Fernando Colomo: Ha sido casualidad. Al principio, Álvaro me decía: tú tienes que hacer un papel. También me lo dijo en ‘Poliamor para principiantes’. Y aquí me habían dado el papel de Fernando Esteso. Pero hablo con Laura Cepeda, de casting, y pienso, a tomar vientos Colomo. Vamos a coger a Esteso y a Willy Montesinos que son unos actorazos. Ha sido un descubrimiento. Es un actor estupendo. Tiene tantas tablas que se adapta a cualquier cosa con una naturalidad pasmosa y luego es un gran cantante. Es de esos actores que se han formado de niño haciendo de todo.

Dani Rovira: Es un actor de raza, un cómico formado en actuaciones y salas como Cleofás. Es un todoterreno. Parece una evolución natural. Lo veíamos en Estados Unidos con los grandes cómicos que venían del ‘stand up comedy’ y con sus propios textos ponían estadios o salas de teatro boca abajo y de repente fueron pasando al cine. Robin Williams, Will Smith, Eddie Murphy… Es una evolución bastante natural, porque el que es capaz de hacer reír tanto tiene la capacidad de emocionar también. Al contrario creo que es un poco más complejo.

Fernando Colomo: Efectivamente, el actor de comedia puede pasar muy fácilmente al drama. De hecho, actores como Landa, y López Vázquez, hicieron papelones.

Dani Rovira: Incluso José Sacristán.

Fernando Colomo: Carmen Maura me decía que cuando hace una comedia termina el rodaje exhausta y cuando hace un drama, puede quedar a cenar porque le queda energía. La comedia te roba mucho, tienes que estar todo el rato arriba.

Dani Rovira: Pepe Sacristán es un máster de interpretación cada minuto que pasas con él, rodando o sin rodar. Para mí, junto a haber trabajado con Fernando, ha sido la gran suerte de esta película. Es un maestro. Es mirarle y estar aprendiendo y olvidarte de que estás en la secuencia con él. Es como ver de cerca lo que llevas viendo toda la vida. Es espectacular. Lo admiro muchísimo.

Fernando Colomo: Luego, aquí tiene la mayor parte de su papel con los niños y con los perros. Los perros se le iban directamente. Yo grababa a la vez con un plano corto y le dije que él siguiera. Y el tío seguía. Se concentra y conseguía que no cortáramos nunca.

Que seamos capaces de hacer nuestras películas de verano y de Navidad, como siempre nos han dicho los americanos, es muy buena señal.

Fernando Colomo: Sí, es un punto de vista muy interesante. Es verdad que antes llegaba la Navidad y todas las películas eran americanas. Ahora estamos produciendo aquí. La verdad es que la industria española ha tenido una progresión técnicamente espectacular.

Dani Rovira: Y yo creo que se refleja también en el público. Eso de meterse con el cine español se ha quedado anticuado. Me gusta poner como ejemplo a Santiago Segura porque me parece un tío valiente que lleva años midiéndose con este tipo de películas más familiares. Es un momento de empoderamiento del cine español.

Aunque no es tan fácil conseguir un gran éxito.

Fernando Colomo. Expectativas tenemos las mayores.

Dani Rovira: Lo bueno es que nunca se sabe. El cine no son matemáticas. Los productores serían los bancos. Lo bonito de esto es que todos los que hemos participado estamos tranquilos. Los ingredientes están, pero nunca se sabe. Como dice mi gran amigo Berto Romero, las expectativas son las asesinas de la diversión, así que yo manejo pocas en general en mi vida. Lo que tenga que venir, vendrá.

Fernando Colomo: Cuidado con lo que deseas.