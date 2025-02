Cyrano de Bergerac se confina en la pantalla grande de casa «Cartas a Roxane», que debía estrenarse en cines de no ser por el coronavirus, llega a las plataformas de «streaming» este viernes

Cuando el confinamiento empezó, Alexis Michalik tenía cinco obras de teatro en la cartelera de París que tuvieron que detenerse. Ahora estrena en España su primer largometraje como director, « Cartas a Roxane », sobre el célebre autor del montaje de Cyrano de Bergerac en 1897. Y se ríe con amargura al calibrar la coincidencia de que la película haya corrido la misma suerte aquí que sus obras parisinas. «Es irónico ver un filme sobre el teatro cuando están todos cerrados. Muchos espectadores me han dicho tras ver la historia que tienen ganas de volver al teatro», cuenta el cineasta y dramaturgo por videollamada.

Con el mundo confinado y las pantallas grandes apagadas, el colorido y la vistosidad de la « belle époque » que retrata el filme, y por el que fue nominado al César a mejor diseño de producción y mejor vestuario, se desluce en la televisión de casa. Pero el estreno «online» permite acercarse cara a cara a los protagonistas de esta historia que recoge tres vidas y tres épocas en solo un año. Una, la del poeta del siglo XVII Cyrano de Bergerac a través de su reflejo en la vida de Edmond Rostand, el joven dramaturgo que alcanzó el éxito mundial montando la obra «Cyrano de Bergerac». Y otra, la del propio director, Alexis Michalik, que confiesa haber volcado parte de su experiencia como dramaturgo en la figura del protagonista.

«Los problemas del teatro de hace cien años son los mismos que los de hoy: productores que no arriesgan, actores en su mundo, falta de dinero... Esos problemas los vivimos hoy y los vivió Edmond entonces», cuenta Michalik, que asegura que lleva quince años con la mente puesta en levantar esta película sobre su admirado Edmond Rostand. Y quizá por eso terminó fusionando parte de su experiencia en su protagonista: «“Cartas a Roxane” es una mezca entre la vida de Edmond, los problemas contemporáneos del teatro, un poquito de mi propia experiencia personal como director y la historia de Cyrano. Lo más difícil fue meter la vida de Cyrano en la de Edmond, porque quería contar su historia para los que no la conocen», desgrana sobre su filme y los personajes.

[Cartas a Roxane se estrena en alquiler en en www.salavirtualdecine.com y en las plataformas digitales: Movistar+, Vodafone, Rakuten TV, Apple TV, Google Play y Orange.]

Descubrir a un poeta nacional

Porque aunque «Cyrano de Bergerac» sea una lectura obligatoria en Francia y su protagonista, el «narizudo» poeta del XVII, un nombre más que conocido, el dramaturgo que lo hizo popular quedó tapado por la sombra de su creación: «Soy un hombre de teatro y aún así no conocía muchas cosas sobre Edmond. Descubrí que tenía solo 29 años cuando montó la primera representación de Cyrano, muy joven para haber escrito algo con tanta profundidad. También leí que hasta entonces solo había escrito dos obras, y que fueron un fracaso», relata sobre un dramaturgo que pasó de ser un desconocido a poeta nacional en una noche, después de la primera representación, que fue un éxito absoluto. «Ahí tenía mi historia, lo que no sabía era cómo rodearlo de otros personajes. Eso los fui encontrando año a año», explica el cineasta, que de tener que hacer un «Cartas a Roxane» a la española lo haría con Miguel de Cervantes. «Es el más conocido, y Don Quijote es una figura internacional. No conozco la vida de Cervantes y seguro que sería un buen argumento para una película», asegura.

Fin de semana de literatos

«Cartas a Roxane» no es la única película que tenía previsto estrenarse en cines y que el confinamiento ha empujado a las plataformas. Otra es « Parking », sobre el escritor rumano Marin Malaicu Hondrari. Un filme más cercano a España por tiempo, elenco y realidad. Hondari viajó a España hace dos décadas para leer a los grandes escritores españoles en su versión original. Pero no lo hizo con una beca Erasmus ni con una invitación de una prestigiosa universidad. Llegó a España de manera ilegal, y mientras vigilaba por la noche un desguace de coches en Córdoba leía a los clásicos españoles y a sus admirados coetaneos, como Roberto Bolaño. Hoy, Hondrari es uno de los escritores más reconocidos en Rumanía, según explica a ABC el director de «Parking», Tudor Giurgiu. «En Rumanía se aprecia mucho la literatura, el teatro y el cine español. Yo me formé con películas de Saura, Bardem y Buñuel cuando era adolescente. Y descubrí a Lorca en la Universidad», descubre el cineasta, que se ha rodeado de Belén Cuesta, Ariadna Gil y Luis Bermejo para contar esta llamativa historia.

Además de estos dos títulos cargados de arte y literatura, se estrenan este viernes en Filmin y otras plataformas de «streaming» -bajo la fórmula de alquiler- «Bacurau», que ganó el premio del jurado en el pasado festival de Cannes, y «Noches mágicas», una comedia italiana de Paolo Virzì. Todo ello para tratar de recuperar la normalidad de los estrenos tradicionales del viernes. Y, también, para adelantarse a la oleada de estrenos que están «paralizados» y que desembocarán en la cartelera cuando la fase 2 del desconfinamiento llegue a toda España. En cualquier caso, el cine de estreno se mantiene, aunque sea confinado en la pequeña pantalla de casa, para que las historias nunca dejen de fluir.