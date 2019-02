Actualizado 21/02/2019 a las 19:57

Este fin de semana, se estrena en los cines españoles «Una cuestión de género», el biopic sobre la reconocida jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg, una de las figuras más prestigiosas del panorama judicial americano. Dirigido por la cineasta Mimi Leder, el filme tiene una gran connotación feminista y cuenta la historia de la magistrada, una mujer que se ha convertido en heroína luchando «en un mundo de hombres»... algo con lo que se siente identificada la propia directora.

«Quería contar su historia porque yo también he sufrido adversidades y discriminación, y he tenido que luchar por trabajos que han conseguido hombres inferiores», asegura Leder. La película se centra en la figura de Ginsburg, a la que da vida en la gran pantalla Felicity Jones, nominada al Oscar en 2015 por su trabajo en «La teoría del todo». Y más concretamente, en la contienda que Ginsburg ha librado durante toda su vida para que las mujeres pudiesen gozar de los mismos derechos que los hombres.

Una cruzada que libró en compañía de su marido Martin (interpretado por Armie Hammer, nominado el pasado año al Globo de Oro por «Call me by your name»), después de las muchas dificultades con las que se encontró para poder estudiar Derecho en su juventud, por el simple hecho de ser mujer.

El largometraje se ubica en los años setenta, tomando como punto de partida el instante en el que Ginsburg, conocida en Estados Unidos como «RBG» (por sus iniciales) o como «Notorious RBG» –juego de palabras procedente de la alusión al malogrado rapero Notorious BIG y a que el vocablo «notorious» en inglés significa «célebre»– se convierte en madre de su hija. Cuando, en compañía de su marido, al que apoda «Marty», decide aceptar un caso pionero en abogacía tributaria que sabe que podría ayudarle a cambiar la manera en la que los tribunales conciben a la figura de la mujer y la discriminación por género.

Admiración, patriotismo... y nominación al Oscar

A lo largo de toda su carrera, RBG siempre se ha caracterizado por su defensa acérrima de las leyes y la constitución, instrumentos en los que ha fundamentado su aclamada figura. «Creo que hay algo muy profundo que es fundamental entender sobre Ruth: lo mucho que venera la constitución, la ley y su país. Aprendí de ella lo que es el verdadero patriotismo», afirma el guionista de la cinta, Daniel Stiepleman, que para su libreto ha contado con el testimonio directo de Ginsburg.

Tal es el éxito de la jueza a nivel mundial que otro documental inspirado en su vida y obra, titulado «RBG» y dirigido por Betsy West y Julie Cohen, está nominado al Oscar en categoría de Mejor Documental. Todo sea para reconocer la trayectoria de una mujer pionera, que ha dedicado su vida a la defensa y reconocimiento de las féminas y que predica con el ejemplo. A sus 85 años acaba de ser operada de varios tumores malignos, pero trabaja dos veces a la semana con un entrenador personal y su retirada de los tribunales está todavía lejana. «Creo que a todo el mundo le emociona el ver a una mujer en la vida pública que ha demostrado que, incluso a los 85 años, se puede ser inquebrantable en el compromiso con la igualdad y la justicia», aseguró hace unas semanas a la BBC Irin Carmon, una de las autoras de «Notorious RBG», un libro acerca de la jueza. Poco que añadir.