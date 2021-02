Hollywood Cuando los actores no saben leer, los periodistas pagan las consecuencias Los críticos estadounidenses denuncian la cobardía de 'Variety' por disculparse ante Carey Mulligan por una reseña publicada en su revista

María Estévez Los Ángeles Actualizado: 13/02/2021 16:45h

Cuando lo correcto entra por la puerta, la libertad sale por la ventana. Esta semana, la revista 'Variety' se disculpó por el artículo/crítica de Dennis Harvey sobre la película 'Una mujer prometedora', donde consideraba a la actriz Carey Mulligan «una extraña apuesta como mujer fatal». Su opinión, no sexista, dejaba entender que la actriz, acostumbrada a personajes de época, sorprende en su primer personaje de estas características. Sin embargo, Mulligan entendió, dentro de su perspectiva de actriz, que el escritor la criticaba por su físico, por no ser suficientemente atractiva para el personaje y así lo declaró en diciembre al 'New York Times'.

La polémica volvió esta semana, tras la cobertura mediática de una conversación entre las actrices Zendaya