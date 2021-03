'Woman' ¿Cuál es el lugar de la mujer? El documental 'Woman', dirigido por Anastasia Mikova y Yann Arthus-Bertrand, examina la situación real a través de testimonios de dos mil mujeres y formula preguntas necesarias

Se acerca el 8-M y, como cada año, muchas grandes empresas y corporaciones sacan sus mejores galas para demostrar a la población que comparten los valores por los que millares de mujeres salen a la calle ese día ataviadas de morado. Pero este año, el Covid-19 dificulta la realización de multitudinarias manifestaciones a ritmo de cánticos pegadizos. La preocupación por la igualdad de género continuará más allá del mes de marzo, o del de abril. Las mujeres tienen mucho que contar y dos mil de ellas dan cuenta de ello en 'Woman', un documental dirigido por Anastasia Mikova y Yann Arthus-Bertrand y que actualmente se encuentra en salas de cines españolas.

«Hablamos de documental, pero es mucho más que eso», matiza Anastasia Mikova en el inicio de la conversación que mantiene con ABC. 'Woman' es un proyecto que busca conocer la realidad de las mujeres a lo largo del planeta. No indagan en una edad determinada o un contexto polémico; lo importante son ellas. Durante dos horas de metraje, el espectador recorre diferentes rincones del mundo para conocer el retrato íntimo de estos dos millares de mujeres con diferentes caminos de vida, modelados por su cultura, su fe o su historia familiar. 'Woman' busca ser un reflejo actual de la sociedad, donde a menudo la mujer sufre desigualdades y se enfrenta a dificultades, pero también es un canto al empoderamiento del género femenino y a su capacidad y fuerza interior para cambiar el mundo. «Es un mensaje en una botella que queremos lanzar al mundo para que dentro de unos años puedan ver cómo era nuestra realidad», añade.

Basado en encuentros en primera persona, el proyecto habla de temas como la maternidad, la educación, el matrimonio, la independencia económica, la menstruación o la sexualidad. «Pero no hay una narrativa clásica», puntualiza.

Enfrentarse a la realidad de dos mil mujeres no fue fácil. «No hay forma de prepararse para todo a lo que te vas a enfrentar. Tienes que dejar de lado tu faceta como periodista y ser simplemente un ser humano con ellas. Si no compartes nada, si solo te dedicas a preguntar, no vas a conseguir entablar una conversación con ellas. Tienes que abrirte, compartir... es más bien una sesión de terapia», explica la directora. «Cada una de ellas es una 'página en blanco', tienes que estar preparado para que te cuenten lo que sea, sin prejuicios ni pretensiones», añade.

Las conversaciones de las cinco periodistas que han desarrollado este proyecto –que ha durado dos años– fueron, en ocasiones, tan intensas que provocaron que el equipo pidiese un descanso. «Incluso tuve que refugiarme un par de semanas en París para poder recomponerme», apunta Mikova. Para evitar sesgos, decidieron componer un cuestionario común para todas las mujeres con las que hablasen: «Las preguntas son las mismas. Da igual de dónde sean o qué edad tengan».

¿Cuál será el lugar de la mujer en el mundo del mañana?

Estamos en un momento de cambio, pero soy optimista. Hemos visto que las mujeres han hecho y están dispuestas a hacer cosas increíbles, incluso las más pequeñas. Pero una simple película no va a provocar ese cambio, aunque sí nos puede hacer pensar en la necesidad de este. Tenemos que creer en esa fuerza que tenemos las mujeres, esa resistencia. Imagínate de lo que seremos capaces si nos dan solo un poco más.