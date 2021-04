Imagen de la coproducción europea 'This Rain Will Never Stop'

La coproducción europea 'This Rain Will Never Stop', de Alina Gorlova, logra la Lady Harimaguada de Oro La película 'Fire in the Mountains', de Ajitpal Singh, obtiene la Lady Harimaguada de Plata en la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Gran Canaria