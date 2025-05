Coppola, la última vaca sagrada desterrada por Hollywood

Ni con causa, ni sin ella. A Hollywood no le gustan los rebeldes y solo tolera a los genios un tiempo, mientras son jóvenes y rentables, pues en todo genio hay un motín encubierto. Francis Ford Coppola o Martin Scorsese rompieron con ... los cánones caducos de la meca del cine y acertaron. Pero todo éxito es efímero en la industria del entretenimiento, capaz de regar de confianza ciega y transigir con caprichos millonarios o sentenciar, un segundo después, a sus buques insignia cuando la duda, o los problemas, sacuden sus proyectos, por grandes o buenos que sean.

Tras décadas de proyectos menores, el responsable de la trilogía de ‘El padrino’ cumple su sueño a los 82 años . Dirigirá por fin su ansiado proyecto , ‘Megalópolis’, pero los 120 millones de dólares de financiación saldrán de su bolsillo.

Hollywood prima la recaudación al talento

Como él, otras vacas sagradas recibieron el portazo. Y las plataformas , deseosas de comprar prestigio, recogieron el guante . Fue gracias a estas compañías que encontró amparo Martin Scorsese . Sus últimos grandes proyectos, ‘El irlandés’ y la todavía pendiente ‘Killers of the Flower Moon’, fueron rescatados por el ‘streaming’ por sus altos costes. La primera asomó a Netflix y llegó a los Oscar, sin suerte. La segunda, cuyo presupuesto oscila entre los 180 y 200 millones de dólares y reúne a Leonardo DiCaprio y Robert de Niro, recibió el espaldarazo de Apple TV + mientras que Paramount la distribuirá en las salas.

Los grandes estudios no tienen inconveniente en derrochar dinero, pero solo si las cuentas salen . De ahí que sus más generosas inversiones vayan a parar a franquicias , prometedores taquillazos o a esos superhéroes que tan poco le gustan a Scorsese , más de escarbar en héroes incomprendidos que de los que llevan mallas. Hollywood prima la recaudación al talento y no es muy dada a homéricos proyectos si no hay garantía de resultados. Es la historia de nunca acabar, repetida desde que Los Ángeles vio cómo resurgió en su territorio un nuevo imperio.

La cara B de la industria:Welles dejó inacabados hasta 19 proyectos y Kubrick nunca estrenó su ‘Napoleón’

Ni el orgullo es eterno en una industria experta en olvidar a sus egregios cuando dejan de ser rentables. Nadie es inmune a su guadaña, ni siquiera los ilustres que cimentaron su fama. Entre 1962 y 1964, John Ford removió lo indecible para sacar adelante ‘Siete mujeres ’. Solo el empeño y mal genio del cineasta consiguió levantar el proyecto. Otros, como Billy Wilder, tuvieron menos suerte. Ya en los noventa, acusó el rechazo de quien había sacado partido a su ingenio. Varios de sus guiones terminados se pudrieron en los despachos, esperando y desesperando sin que nadie los aprobara.

Otros títulos, también de intocables, quedaron inacabados por falta de confianza . Igual que el ‘Napoleón’ de Stanley Kubrick o ‘Kaleidoscope’, de Alfred Hitchcock, que engalanan esa triste filmografía fantasma, cara B de un Hollywood que entierra tantos proyectos como levanta . El gran genio maldito es Orson Welles, cuya brillante mente iba tan deprisa que siempre se adelantaba. Hasta 19 proyectos dejó inacabados el director de ‘Ciudadano Kane’. Tampoco a él le dejaron terminar ‘Al otro lado del viento’, que recuperó Netflix para el Festival de Venecia en 2018.

Mina inagotable de ocurrencias, su talento prescribe, aunque para muchos sean eternos. Ni los pesos pesados son inmunes al paso del tiempo; perduran en la memoria, pero son relegados. Acostumbrada a depurarse a sí misma, Hollywood vuelve a demostrar que no es país para viejos .