La competición de la VIII Edición FIBABC ha comenzado hoy con más de 40 obras seleccionadas

Actualizado 19/09/2018 a las 13:38

Una chica (Natalia de Molina) va a cenar a casa de una de sus mejores amigas (Celia de Molina). La tercera del grupo, Marta, "confidente" de ambas, ha avisado a última hora de que no puede ir. Sin embargo, la cena, que se prometía agradable, se vuelve pronto una pesadilla: Marta ha contado los secretos más vergonzosos de las dos amigas y ahora cada una sabe lo peor de la otra... Esta es la premisa de «Marta no viene a cenar», cortometraje dirigido por Macarena Astorga donde se dan cita la comedia negra, el costumbrismo y la tensión con algunos tintes de terror, y en el que destacan las interpretaciones de la ganadora de dos premios Goya Natalia de Molina ("Vivir es fácil con los ojos cerrados", "Techo y comida"...) y su hermana, Celia de Molina ("Cómo sobrevivir a una despedida").

En la sección oficial del Festival de Cortos, dedicada a piezas cuya duración esté comprendida entre más de cinco y hasta un máximo de treinta minutos, compiten asimismo cortometrajes como «Candela», con la participación de Antonio Dechent ("Solas", "A puerta fría"...), en el que se pone de manifiesto la importancia de la empatía y de la ayuda al prójimo; o la emotiva y conmovedora «Cumplevidas», en el que niños y jóvenes que se están enfrentado a enfermedades graves protagonizan una serie de "sketches" no exentos de humor, con la colaboración de figuras como Alex O'Dogherty ("Camera Café"), Raúl Peña ("Un paso adelante") o Fran Perea ("Los Serrano").

La importancia de enfrentar las situaciones difíciles, sobre todo cuando se trata de enfermedades, con ilusión y optimismo es también el tema del documental «Vacío», de Javier Llombart Solí, en el que se presenta la historia de Juan, un joven que ha tenido que operarse dos veces de cáncer en el aparato digestivo y que ha decidido optar por el jovial lema de vida "no lo pienses, y hazlo". Impresionante documento. En este caso, este documental compite en la sección de I-cortos, destinada a piezas cuya duración sea superior a un minuto y no pase de los cinco. La comedia tampoco falta entre los I-cortos: podemos citar, por ejemplo, «Crack», cortometraje en el que, para sorpresa de su entrenador, un joven decide dejar de jugar al fútbol y dedicarse a estudiar de cara a labrarse un futuro mejor.

En la última sección, novedad de este año, reservada para cortometrajes que duren hasta 60 segundos, el fútbol se hace igualmente presente en «?», una inocente conversación sobre el deporte rey lleva a un desenlace inesperado. Estos cortometrajes y muchos otros (más de 40) dan el pistoletazo de salida a la VIII Edición del Festival FIBABC, que se prolongará hasta el próximo 13 de noviembre y que cuenta con el patrocinio de Instituto del Cine Madrid, Ironica Tea, Promofest, Laserfilm y Museo ABC.

Por último conviene recordar que FIBABC 2018 repartirá más de 10.000 euros en premios. El ganador del Premio del Jurado del Concurso 60 segundos obtendrá 2.000 euros. Nos están llegando numerosas obras para competir en el Concurso, pero os recordamos que en esta sección oficial es imprescindible que los cortos sean inéditos tanto en redes sociales, como en internet y en festivales on line y off line (consultar las Bases). Pero aún tenéis tiempo de rodar vuestras piezas y enviárnoslas. ¡Las inscripciones están abiertas ya en nuestra web y no se cerrarán hasta el día 18 de octubre! Si os apetece el reto, sacad el móvil o la cámara; la imaginación y la inspiración y poneos a rodar (formato horizontal).