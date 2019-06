«¿Cómo fue tu vida, abuela?», el emocionante vídeo sobre las mujeres a las que robaron su futuro

Actualizado 11/06/2019 a las 13:58

Un vídeo titulado «¿Cómo fue tu vida, abuela?» que muestra la realidad de millones de mujeres que fueron privadas del derecho a decidir sobre sus propias vidas, ha obtenido el premio al mejor clipmetraje de la X edición del festival de vídeos de un minuto que convoca Manos Unidas y que este año tenía como tema la igualdad entre hombres y mujeres.

«Con este vídeo he podido mostrar la vida de mi abuela. Lo que mi abuela cuenta en el vídeo ha sido y es una realidad para muchas mujeres y para muchas niñas. Y lo seguirá siendo. A mi abuela le robaron la vida, no pudo decidir. Es una luchadora que no tiene estudios, pero yo le digo que tiene la carrera más importante, que es la carrera de la vida», subraya la ganadora, Claudia Estrada.

La joven estudiante de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid viajará en otoño a México para conocer los proyectos de Manos Unidas en el país centroamericano, junto a la directora y guionista de cine y televisión Patricia Ferreira, que la asesorará para grabar un corto documental.

Otros premiados

Los trabajos 'Ascenso' de Davinia Alfonsín Muñi y 'Estereotip@s' de Daniel Ariño Fraile, recibieron los premios al Segundo y Tercer mejor Clipmetraje, respectivamente. El jurado, formado entre otros por los cineastas Patricia Ferreira y Guillermo García y por la periodista Yolanda Flores, tuvo que elegir entre los 144 vídeos recibidos.

Además, con motivo de su 60 Aniversario, Manos Unidas ha otorgado un premio especial al clipmetraje 'Tres Pasos' de Marta Goyoaga cuyo contenido "refleja los valores" de la ONG y plasma el mensaje que la organización ha querido transmitir en esta X edición del festival: 'Conduce hacia la igualdad', según ha asegurado el coordinador del departamento de Educación de Manos Unidas, Ángel Bustamante.