El comentado reencuentro de los protagonistas de «La boda de mi mejor amigo»... 22 años después

Actualizado 08/02/2019 a las 21:15

Hace algo más de dos décadas, Sony y TriStar estrenaron de la mano «La boda de mi mejor amigo». La cinta, protagonizada por Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz y Rupert Everett, recaudó casi 300 millones de dólares y se convirtió en una de las comedias románticas más recordadas del último cuarto de siglo.

En la película, Roberts interpretaba a Julianne Potter, una crítica de restaurantes de Nueva York que, de pronto, se reencuentra con su amigo Michael O'Neal (Mulroney), al que llevaba tiempo sin ver pero del que llevaba toda su vida enamorada. Entonces, Michael le desvela que va a casarse con su novia, Kimberly (a la que da vida Diaz), por lo que Julianne convence a su mejor amigo, George (Everett) para intentar cancelar el enlace a cualquier precio.

El largometraje es, de largo, el más aclamado de su director, P. J. Hogan, a la cabeza de otras comedias como «Amor sin condiciones», «Confesiones de una compradora compulsiva» y «Mental», así como de la película de acción real de «Peter Pan», producida por Universal. Ninguno de sus filmes, no obstante, ha logrado reeditar el éxito de «La boda de mi mejor amigo».

Ahora, 22 años después de que la película viese la luz, «Entertainment Weekly» ha reunido de nuevo a Roberts, Mulroney, Diaz y Everett para comentar el filme. Los cuatro protagonizan la portada de la icónica publicación en su último número, que rememora la película de Hogan.

Como no podía ser de otro modo, el reencuentro de los cuatro actores para «EW» ha sido de lo más comentado en redes sociales, donde miles de usuarios de todo el mundo no han dudado en dejar sus opiniones acerca de la cinta y sobre el estado de los intérpretes a día de hoy. En ese sentido, Diaz y Roberts han salido muy bien paradas... aunque no así la parte masculina de la cinta, Mulroney y Everett, en los que el tiempo ha causado más estragos.

Tal ha sido el revuelo generado por el hecho de que los intérpretes se hayan vuelto a juntar más de dos décadas después, que Netflix, el gigante del «streaming» que tiene los derechos de «La boda de mi mejor amigo» para su emisión en España, no ha dudado en promocionar la cinta. «Después de ver esta portada nos ha entrado la nostalgia. Da igual si eres más de gelatina o de crème brûlée, “La boda de mi mejor amigo” es una de las comedias románticas por excelencia», publicaron en Twitter desde la plataforma.