Colin Firth: «Me he cansado de las historias románticas»

El dolor se transforma en un monstruo cuando es imposible superarlo, pero en «El jardín secreto» , la novela escrita por Frances Hodgson Burnett en 1911, lo tenebroso se convierte en algo maravilloso.

La obra, que lleva conquistando generaciones enteras en todo el mundo desde su publicación, ha sido versionada en multitud de ocasiones pero ahora el realizador Marc Munden, gracias al guión de Jack Thorne y la presencia de Colin Firth , trata de llevarlo más allá. «La novela original está entre las más leídas por los niños y adultos jóvenes de todo el mundo y este tipo de filme, para toda la familia, es la combinación perfecta. Espero que esta nueva versión se convierta en un clásico porque, aunque se basa en el libro, hay diferencias marcadas que la reinventa con un nuevo punto de vista», apunta Firth, que da vida al recluso tío Archibald, el encargado de cuidar a su sobrina Mary junto con la estricta ama de llaves interpretada por Julie Walters.

Saga familiar

Los productores de «Harry Potter» recuperan en «El jardín secreto» el espíritu de fantasía desde el interior de la sombría mansión a la que debe ir Mary y que guarda un maravilloso secreto: un jardín mágico. «Hay dos fuerzas encontradas en la trama. Por un lado, la oscuridad de Archibald, pesada y terrible, y por otro, la esperanza, el optimismo y el color que inunda cada rincón. La historia se va despojando capa a capa, es un proceso que el espectador espera y nosotros vamos deteniendo para mantener la intensidad mientras aparecen los destellos de la esperanza. El optimismo de esta historia es explosivo y ese es uno de los motivos por los que nunca envejece», revela el ganador del Oscar por «El discurso del rey», quien desde entonces también se ha dedicado a producir: «No me he cansado de la interpretación, pero quiero contar historias con sustancia. Al producir tengo la oportunidad de formar parte de la creación de la película».

Para Firth, Archibald es un personaje cargado de emociones y muy rico para ejercitar su musculatura interpretativa. «Sí hay algo que hay que valorar de forma positiva en esta película es la búsqueda de la esperanza. Hablamos de un cuento de hadas. Archibald intimida a Mary, es un enigma. Representa a la figura monstruosa en el Castillo; el monstruo tratando de ocultarse de “La Bella y la Bestia” o Jane Eyre. A Archibald no le vemos hasta bien entrada la película y, cuando lo encontramos, nos intimida».

Trabajo de actor

Experto en retratar emociones, Firth admite sentir debilidad por el hombre gris. «Yo me he cansado de las historias románticas. Para mí, el hombre ordinario es el más rico de interpretar. No me interesan los héroes. Prefiero a Archibald porque es un hombre viviendo su duelo, un hombre que nunca se ha desprendido del dolor. Muchas personas sufren durante años la pérdida de un ser querido sin poder superarlo. Archibald ha permitido que el dolor se convierta en la fuerza que domina su vida, desde una perspectiva tóxica y negativa. No se trata únicamente de destrozarse a sí mismo, sino también a cualquier persona cercana a su vida. Ha hecho que todos estén dañados por ese dolor que le consume y que es terriblemente narcisista. Lo maravilloso de esta narración es la esperanza, el jardín y la magia representan la esperanza que nos acompaña a todos en los momentos de desesperación», apunta el intérprete.

A Firth se le une en la oscura mansión Julie Walters , que da vida a la ama de llaves y con la que ya trabajó en las dos entregas de «Mamma Mia» . «Cuando tienes oportunidad de rodar con alguien a quien conoces bien, es mucho más fácil dejarte llevar por el personaje», reconoce el prestigioso intérprete británico.