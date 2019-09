Claude Lelouch: «Abrazar el pasado es como abrazar la muerte»

Actualizado 15/09/2019 a las 01:01

«Los mejores años de la vida son los que están por vivir», defiende a sus 82 años el director Claude Lelouch citando el aforismo de Victor Hugo. Una contradicción más en un hombre que ha hecho de ellas su forma de vida. Ganó el Oscar con 26 años, pero rechazó todos los trabajos que le ofrecieron en Hollywood; llegó al cine en plena «Nouvelle vague», pero jamás se dejó arrastrar por la ola pese a que su forma de entender el cine no difería mucho de sus compatriotas. Le llamaban antiguo cuando no había cumplido los 30 años, cursi cuando le daba por hablar de las relaciones humanas, y hasta la Iglesia le premió por una película cuyo argumento era una aventura extramatrimonial... Por eso, cuando dice que nunca ha sido tan feliz como ahora aunque apenas pueda subir escaleras, se echa a reír: «Cada día que pasa me divierto más», defiende.

Este retrato a brochazos de Claude Lelouch explica también qué le ha llevado a retomar la historia de amor de su título más popular, «Un hombre y una mujer», Oscar a mejor película de 1966. Sus protagonistas, los intérpretes Jean-Louis Trintignant y Anouk Aimée, se reencuentran 53 años después en una de las escenas más emotivas de la temporada cinematográfica. Una secuencia de 19 minutos que dispara los sentimientos en cuanto Trintignant abre la boca con una primera pregunta que descoloca.

«Fue mágico. Jean-Louis tiene la voz más bella del mundo, es lo único que le queda. No puede andar, apenas ve, por eso construí la película en torno a su voz», descubre el cineasta a cuenta de la débil salud de su amigo, que renunció al tratamiento contra el cáncer que le apremia para esperar a la muerte. Enfrente, Anouk Aimée evidencia que ni los años ni las arrugas pueden apagar una de las miradas más intensas de la historia del cine francés.

Vivir el presente

A la nostalgia, una de las emociones más poderosas para exprimir el lacrimal del espectador, se aferra «Los años más bellos de una vida», aunque en realidad no hace falta tener fresca «Un hombre y una mujer». La secuela (palabra hoy mancillada por la ola de sagas y franquicias) se esfuerza en recordar las escenas más intensas del año 1966 a través de numerosos flashbacks.

Lelouch, pese a todo, no echa de menos aquellos años: «Vivimos en un mundo en el que todos se quejan de todo todo el rato, así que he hecho una película que muestra la fuerza del presente, que es lo único que nos pertenece. El pasado ya se fue y el futuro no existe. Abrazar el pasado es como abrazar la muerte», defiende con vehemencia.

Porque al final, «Los años más bellos de una vida» sirven para que el autor hable de la memoria -«hemos vivido muchas cosas, pero nos acordamos de muy pocas. Es como cuando lees un libro: te queda una escena, una frase, un personaje... Por eso el presente es lo único que tiene memoria»- y del amor -«el amor solo se conjuga en presente: la gente que no aprecia el presente no tiene capacidad de ser feliz»-.

Sin olvidar que, cuando solo era un crío, las puertas de Hollywood se le abrieron tras la patada que dio en el corazón de los académicos con «Un hombre y una mujer». Pero nunca quiso pasar el umbral. «El cine de Hollywood es un fraude total. Disney mató a los niños: les hizo creer que eran Príncipes, que los animales son amables... Disney corrompió la vida de la gente. La vida es lo contrario: es complicada, hay sufrimiento, dolor... Pero por eso es apasionante. Es un juego en el que algunos juegan al ajedrez y otros al póker, pero en Disney todos juegan a los muñecos», sentencia.