Los Cines Verdi lanzan dos canales de cine gratuitos para televisión Se incluyen en la plataforma de contenidos Samsung TV Plus

EP MADRID Actualizado: 17/02/2021 17:22h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los Cines Verdi han lanzado dos canales de televisión --Cines Verdi TV y Cine Feel Good Verdi TV-- disponibles de forma gratuita a través de la plataforma de contenidos Samsung TV Plus, que ofrecerán una «amplia» programación de películas en línea que se podrán ver tanto de forma continua como en vídeo bajo demanda, disponible para aquellos que tengan un televisor Samsung.

El director de la empresa Gestión de Contenidos Virtuales, Eduardo Escudero, ha dicho en rueda de prensa este miércoles que la iniciativa de que unos canales de vídeo bajo demanda se vinculen a unos cines es pionera no solo en el país, sino que "no existe nada parecido en toda Europa".

A su vez, la responsable de desarrollo de negocio en España de Samsung TV Plus, Amalia Martínez, ha explicado que Samsung TV Plus es un servicio de entretenimiento a través del cual el usuario se puede conectar a canales locales e internacionales de una gran variedad de géneros --en la actualidad en España son 48--, y ha asegurado que gracias a este servicio el usuario accede a un mundo de contenidos «rico, variado, de alta calidad, gratuito y para el que no hace falta ninguna descarga».

«El televisor ha pasado de ser un aparato en el salón a una conexión con el mundo», ha dicho, y ha informado de que Samsung está trabajando para dotar de contenido de alta calidad a sus televisores, que según ha explicado también utilizan tecnología panel de alta calidad.

Estos dos canales son nuevas incorporaciones al servicio, y Escudero ha explicado que ambos subirán una película nueva a diario, y que tendrán algo de publicidad, pero que están trabajando para que esté concentrada sobre todo al inicio del visionado e interrumpa la película lo mínimo posible.

Para cinéfilos

El canal Cines Verdi TV está dedicado a un público cinéfilo, y según ha explicado Escudero contará con los mejores directores nacionales e internacionales de todos los tiempos, con un catálogo que incluye películas de directores como Akira Kurosawa, Ingmar Bergman o Charles Chaplin, así como otros más modernos como Woody Allen, Wim Wenders o Michael Haneke.

Cada día de la semana estará dedicado a una temática: los lunes, a la literatura y a las adaptaciones; los martes, a géneros como el histórico o el arte en la pantalla; los miércoles, al conocimiento y al saber, con especial dedicación al género documental; los jueves, a los "imprescindibles", donde recuperarán películas clásicas; los viernes, a clásicos modernos; los sábados, a cine premiado, y los domingos a la comedia de autor.

También contarán cada mes con un ciclo dedicado a un autor, que este mes de febrero está dedicado al 'Decálogo' de Krzysztof Kieslowski.

Para público generalista

A su vez, Escudero ha explicado que el canal Cine Feel Good Verdi TV será más abierto y generalista, y que pretende llegar al gran público con un cine positivo que gire en torno a temáticas "que hacen sentir bien", con películas como 'Un amigo para Frank', de Jack Schreier, o 'El hombre más enfadado de Brooklyn', de Phil Alden Robinson.

También dedicará cada día de la semana a una temática: los lunes, al deporte y a la aventura; los martes, a la gastronomía y el bienestar; los miércoles, al conocimiento y al descubrimiento; los jueves, a la amistad; los viernes, a los viajes y a las localizaciones bonitas; los sábados, a la comedia, y los domingos al amor.

Contará también cada mes con un ciclo dedicado a un autor, y este mes de febrero lo dedicarán a la saga 'Los gendarmes de Louis de Funès', mientras que para el mes de marzo está previsto un ciclo con las películas de Don Camilo del actor Fernandel.